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Інгебрігтсен виграв другу золоту медаль чемпіонату Європи-2022

Сьогодні 22:48 140 0
Інгебрігтсен виграв другу золоту медаль чемпіонату Європи-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Норвежець Якоб Інгебрігтсен виграв фінальний забіг на 1500 м на чемпіонаті Європи-2022

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у цій дисципліні подолав дистанцію з рекордом європейських першомтей за 3:32.76 CR. Другим фінішував британець Джейк Гейворд (3:34.44), третім - іспанець Маріо Гарсія (3:34.88).

Для Інгебрігтсен це друга золота медаль на поточній першості. Раніше норвежець тріумфував на дистанції 5000 м.

Нагадаємо, на ЧС-2022 в Орегоні титулований норвежець програв свою улюблену дистанцію британцю Джейку Вайтману.

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