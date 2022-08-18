Інгебрігтсен виграв другу золоту медаль чемпіонату Європи-2022

Норвежець Якоб Інгебрігтсен виграв фінальний забіг на 1500 м на чемпіонаті Європи-2022

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у цій дисципліні подолав дистанцію з рекордом європейських першомтей за 3:32.76 CR. Другим фінішував британець Джейк Гейворд (3:34.44), третім - іспанець Маріо Гарсія (3:34.88).

Для Інгебрігтсен це друга золота медаль на поточній першості. Раніше норвежець тріумфував на дистанції 5000 м.

Нагадаємо, на ЧС-2022 в Орегоні титулований норвежець програв свою улюблену дистанцію британцю Джейку Вайтману.