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Українці фінішували у ТОП-20 Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби

Сьогодні 12:36 171 0
Троє українських легкоатлетів показали найкращий результат сезону
Українці фінішували у ТОП-20 Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

У межах мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 завершилися змагання зі спортивної ходьби на 35 км серед чоловіків.

Україну представляли: Іван Банзерук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький.

Найкращий результат продемонстував Мар'ян Закальницький, який фінішував 11-им з часом 2:39:06, що є його найкращим результатом у сезоні.

Іван Банзерук став 13-м і показав Seasonal Best з часом 2:39:34. 15-е місце завоював Антон Радько, який також продемонстрував свій найкращий результат у сезоні - 2:43:10.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

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