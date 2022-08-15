Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.
Із 15 по 21 серпня в Мюнхені відбудеться 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships. Чемпіонат відбудеться в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).
1500 лекгоатлетів із 49 країн Старого світу розіграють 50 комплектів медалей.
Розклад чемпіонату Європи
15 серпня
- 11:00. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
- 11:05. Десятиборство, біг 100 м
- 11:25. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
- 11:30. Марафон, жінки. Фінал
- 11:40. Біг 100 м, чоловіки. Раунд 1
- 11:50. Десятиборство, стрибки у довжину
- 12:05. Біг 100 м, жінки. Раунд 1
- 12:20. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
- 12:30. 🥇Марафон, чоловіки. Фінал
- 13:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
- 13:40. Десятиборство, штовхання ядра
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення ранкової сесії
- 19:15. Метання диска, жінки. Кваліфікація А
- 19:30. Десятиборство, стрибки у висоту
- 20:00. Біг 400 м, чоловіки. Раунд 1
- 20:25. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
- 20:35. Біг 400 м, жінки. Раунд 1
- 21:05. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
- 21:15. Біг 1500 м, чоловіки. Раунд 1
- 21:38. 🥇Штовхання ядра, жінки. Фінал
- 22:15. Десятиборство, 400 м
- 22:48. 🥇Біг 10 000 м, жінки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня
Чемпіони та призери
|Дисципліна
|🥇
|🥈
|🥉
|Марафон
|Штовхання ядра, жінки
|10000 м, жінки
16 липня
- 09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
- 09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал
- 10:05. Десятиборство, 110 м з бар’єрами
- 10:35. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Раунд 1
- 10:50. Десятиборство, метання диска. Група А
- 10:50. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація, групи A/B
- 11:15. Біг 1500, жінки. Раунд 1
- 11:55. Десятиборство, метання диска. Група B
- 12:30. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група A
- 12:40. Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки. Раунд 1
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 35 км
- 13:15. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А
- 13:25. 400 м, чоловіки. Півфінали
- 13:30. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група B
- 14:00. 400 м, жінки. Півфінали
- 14:30. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
- Завершення ранкової сесії
- 19:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
- 19:40. Десятиборство, метання списа. Кваліфікація, групи A/B
- 21:05. 100 м, чоловіки. Півфінали
- 21:27. 🥇Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
- 21:35. 100 м, жінки. Півфінали
- 22:02. 🥇Метання диска, жінки. Фінал
- 22:08. 🥇Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
- 22:35. 🥇Десятиборство, 1500 м. Фінал
- 23:15. 🥇100 м, чоловіки. Фінал
- 23:25. 🥇100 м, жінки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня
17 серпня
- 10:35. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
- 11:30. Семиборство, 100 м з бар’єрами
- 11:50. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B
- 12:05. 400 м з бар’єрами, человіки. Раунд 1
- 12:35. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B
- 12:40. 400 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1
- 13:20. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А
- 13:35. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація, групи A/B
- 14:35. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
- 20:05. 🥇🥈🥉Початок вечірньої сесії, медальні церемонії
- 20:54. Семиборство, штовхання ядра. Групи A/B
- 21:00. 🥇Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
- 21:15. 🥇Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
- 21:30. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали
- 22:05. 🥇Метання молота, жінки. Фінал
- 22:10. Семиборство, 200 м
- 22:43. 🥇400 м, чоловіки. Фінал
- 23:02. 🥇400 м, жінки. Фінал
- 23:22. 🥇110 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня
18 серпня
- 10:00. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А
- 10:20. 3000 м із перешкодами, жінки. Раунд 1
- 10:25. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B
- 11:10. 800 м, чоловіки. Раунд 1
- 11:15. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
- 11:45. 800 м, жінки. Раунд 1
- 11:50. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
- 12:25. 400 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали
- 12:36. Семиборство, метання списа. Група А
- 12:55. 400 м з бар’єрами, жінки. Півфінали
- 13:30. 200 м, чоловіки. Раунд 1
- 13:48. Семиборство, метання списа. Група B
- 14:05. 200 м, жінки. Раунд 1
- 20:05. 🥇🥈🥉Меадальні церемонії, початок вечірньої сесії
- 21:05. 🥇Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
- 21:10. 🥇Метання молота, чоловіки. Фінал
- 21:13. 200 м, чоловіки. Півфінали
- 21:37. 200 м, жінки. Півфінали
- 21:58. 🥇Стрибки у довжину, жінки. Фінал
- 22:05. 🥇1500 м, чоловіки. Фінал
- 22:25. 🥇5000 м, жінки. Фінал
- 22:55. 🥇Семиборство, 800 м. Фінал
- Медальні церемонії, завершення змагального дня
19 серпня
- 11:00. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група А
- 11:00. Естафета 4х100 м, чоловіки. Раунд 1
- 11:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
- 11:25. Естафета 4х100 м, жінки. Раунд 1
- 11:50. 800 м, жінки. Півфінали
- 12:10. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1
- 12:15. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
- 12:40. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1
- 20:35. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії
- 21:20. 🥇Метання диска, чоловіки. Фінал
- 21:27. 800 м, чоловіки. Півфінали
- 21:45. 🥇1500 м, жінки. Фінал
- 21:55. 🥇Потрійний стрибок, жінки. Фінал
- 22:00. 🥇3000 м із перешкодами, чоловіки. Фінал
- 22:20. 🥇200 м, чоловіки. Фінал
- 22:45. 🥇400 м з бар’єрами, жінки. Фінал
- 23:00. 🥇400 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал
- 23:22. 🥇200 м, жінки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завршення змагального дня
20 серпня
- 09:30. 🥇Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
- 11:15. 🥇Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
- 13:00. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 20 км
- 20:15. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії
- 21:05. 🥇Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
- 21:15. 🥇800 м, жінки. Фінал
- 21:25. 🥇Метання списа, жінки. Фінал
- 21:43. 100 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1
- 22:15. 🥇Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал
- 22:45. 🥇Естафета 4х400 м, жінки. Фінал
- 23:13. 🥇3000 м із перешкодами, жінки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня
21 серпня
- 19:40. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок змагального дня
- 20:05. 🥇Стрибки у висоту, жінки. Фінал
- 20:10. 100 м з бар’єрами, жінки. Півфінали
- 20:40. 🥇800 м, чоловіки. Фінал
- 20:50. 🥇Метання списа, чоловіки. Фінал
- 21:00. 🥇10000 м, чоловіки. Фінал
- 21:45. 🥇100 м з бар’єрами, жінки. Фінал
- 22:12. 🥇Естафета 4х100 м, чоловіки. Фінал
- 22:22. 🥇Естафета 4х100 м, жінки. Фінал
- 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення чемпіонату