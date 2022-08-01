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Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

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Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

Із 15 по 21 серпня в Мюнхені відбудеться 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships. Чемпіонат відбудеться в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

1500 лекгоатлетів із 49 країн Старого світу розіграють 50 комплектів медалей.

Розклад чемпіонату Європи

15 серпня

  • 11:00. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:05. Десятиборство, біг 100 м
  • 11:25. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 11:30. Марафон, жінки. Фінал
  • 11:40. Біг 100 м, чоловіки. Раунд 1
  • 11:50. Десятиборство, стрибки у довжину
  • 12:05. Біг 100 м, жінки. Раунд 1
  • 12:20. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 12:30. 🥇Марафон, чоловіки. Фінал
  • 13:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 13:40. Десятиборство, штовхання ядра
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення ранкової сесії
  • 19:15. Метання диска, жінки. Кваліфікація А
  • 19:30. Десятиборство, стрибки у висоту
  • 20:00. Біг 400 м, чоловіки. Раунд 1
  • 20:25. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B 
  • 20:35. Біг 400 м, жінки. Раунд 1
  • 21:05. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
  • 21:15. Біг 1500 м, чоловіки. Раунд 1
  • 21:38. 🥇Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 22:15. Десятиборство, 400 м
  • 22:48. 🥇Біг 10 000 м, жінки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

Чемпіони та призери

Дисципліна 🥇 🥈 🥉
Марафон
Штовхання ядра, жінки
10000 м, жінки

16 липня

  • 09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
  • 09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал
  • 10:05. Десятиборство, 110 м з бар’єрами
  • 10:35. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Раунд 1
  • 10:50. Десятиборство, метання диска. Група А
  • 10:50. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація, групи A/B
  • 11:15. Біг 1500, жінки. Раунд 1
  • 11:55. Десятиборство, метання диска. Група B
  • 12:30. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група A
  • 12:40. Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки. Раунд 1
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 35 км
  • 13:15. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А
  • 13:25. 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 13:30. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група B
  • 14:00. 400 м, жінки. Півфінали
  • 14:30. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
  • Завершення ранкової сесії
  • 19:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
  • 19:40. Десятиборство, метання списа. Кваліфікація, групи A/B
  • 21:05. 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 21:27. 🥇Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 21:35. 100 м, жінки. Півфінали
  • 22:02. 🥇Метання диска, жінки. Фінал
  • 22:08. 🥇Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
  • 22:35. 🥇Десятиборство, 1500 м. Фінал
  • 23:15. 🥇100 м, чоловіки. Фінал
  • 23:25. 🥇100 м, жінки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

17 серпня

  • 10:35. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 11:30. Семиборство, 100 м з бар’єрами
  • 11:50. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 12:05. 400 м з бар’єрами, человіки. Раунд 1
  • 12:35. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B
  • 12:40. 400 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1
  • 13:20. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 13:35. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація, групи A/B
  • 14:35. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 20:05. 🥇🥈🥉Початок вечірньої сесії, медальні церемонії
  • 20:54. Семиборство, штовхання ядра. Групи A/B
  • 21:00. 🥇Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 21:15. 🥇Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 21:30. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали
  • 22:05. 🥇Метання молота, жінки. Фінал
  • 22:10. Семиборство, 200 м
  • 22:43. 🥇400 м, чоловіки. Фінал
  • 23:02. 🥇400 м, жінки. Фінал
  • 23:22. 🥇110 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

18 серпня

  • 10:00. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А
  • 10:20. 3000 м із перешкодами, жінки. Раунд 1
  • 10:25. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B
  • 11:10. 800 м, чоловіки. Раунд 1
  • 11:15. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
  • 11:45. 800 м, жінки. Раунд 1
  • 11:50. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B
  • 12:25. 400 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали
  • 12:36. Семиборство, метання списа. Група А
  • 12:55. 400 м з бар’єрами, жінки. Півфінали
  • 13:30. 200 м, чоловіки. Раунд 1
  • 13:48. Семиборство, метання списа. Група B
  • 14:05. 200 м, жінки. Раунд 1
  • 20:05. 🥇🥈🥉Меадальні церемонії, початок вечірньої сесії
  • 21:05. 🥇Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 21:10. 🥇Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 21:13. 200 м, чоловіки. Півфінали
  • 21:37. 200 м, жінки. Півфінали
  • 21:58. 🥇Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 22:05. 🥇1500 м, чоловіки. Фінал
  • 22:25. 🥇5000 м, жінки. Фінал
  • 22:55. 🥇Семиборство, 800 м. Фінал
  • Медальні церемонії, завершення змагального дня

19 серпня

  • 11:00. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 11:00. Естафета 4х100 м, чоловіки. Раунд 1
  • 11:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 11:25. Естафета 4х100 м, жінки. Раунд 1
  • 11:50. 800 м, жінки. Півфінали
  • 12:10. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1
  • 12:15. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 12:40. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1
  • 20:35. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії
  • 21:20. 🥇Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 21:27. 800 м, чоловіки. Півфінали
  • 21:45. 🥇1500 м, жінки. Фінал
  • 21:55. 🥇Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 22:00. 🥇3000 м із перешкодами, чоловіки. Фінал
  • 22:20. 🥇200 м, чоловіки. Фінал
  • 22:45. 🥇400 м з бар’єрами, жінки. Фінал
  • 23:00. 🥇400 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал
  • 23:22. 🥇200 м, жінки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завршення змагального дня

20 серпня

  • 09:30. 🥇Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
  • 11:15. 🥇Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 13:00. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 20 км
  • 20:15. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії
  • 21:05. 🥇Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 21:15. 🥇800 м, жінки. Фінал
  • 21:25. 🥇Метання списа, жінки. Фінал
  • 21:43. 100 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1
  • 22:15. 🥇Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:45. 🥇Естафета 4х400 м, жінки. Фінал
  • 23:13. 🥇3000 м із перешкодами, жінки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

21 серпня

  • 19:40. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок змагального дня
  • 20:05. 🥇Стрибки у висоту, жінки. Фінал
  • 20:10. 100 м з бар’єрами, жінки. Півфінали
  • 20:40. 🥇800 м, чоловіки. Фінал
  • 20:50. 🥇Метання списа, чоловіки. Фінал
  • 21:00. 🥇10000 м, чоловіки. Фінал
  • 21:45. 🥇100 м з бар’єрами, жінки. Фінал
  • 22:12. 🥇Естафета 4х100 м, чоловіки. Фінал
  • 22:22. 🥇Естафета 4х100 м, жінки. Фінал
  • 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення чемпіонату

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