Чвертьфінал Світоліної, титул Паоліні, невдачі фавориток: огляд головних подій турніру в Римі

Підготовку до Ролан Гаррос найкращими тенісистками світу практично завершено. Обидва ґрунтові турніри серії WTA 1000 стали історією. Напередодні визначилася чемпіонка в Римі, на змаганні з офіційною назвою Internazionali BNL d`Italia.

Еліна Світоліна на турнірі, який двічі вигравала у 2017-18 роках, непогано себе проявила. Варто відзначити, що нарешті набирає форму після невдалого старту сезону Марта Костюк.

Після чотирьох поспіль "тисячників", виграних представницями так званих нейтральних країн, титул у столиці Італії здобула місцева спортсменка Жасмін Паоліні.

Аналіз найважливіших подій починаємо з українок.

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В основній сітці турніру в Римі виступили лише три українки: Світоліна, Костюк та Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна продовжує лікуватися від хвороби, а Юлія Стародубцева не змогла виграти жодного матчу у кваліфікації.

Чвертьфінал Еліни Світоліної

Перша ракетка України перед візитом до Риму провела ударні три тижні. Спочатку допомогла нашій збірній вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. Далі виграла перший для себе титул майже за два роки в Руані. Зрештою, дійшла до півфіналу на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де за всю кар’єру не заходила далі другого кола змагань.

Найважливішим видавалося те, що рівень тенісу Світоліної піднявся до висот, яких не досягав з 2018-го. Саме цей рік варто вважати останнім піковим у кар’єрі Еліни, після якого почався спад. Чим він завершився, усі вболівальники пам’ятають: декретом і спробою перезавантаження.

Минуло два роки від повернення Еліни у великий теніс, і ось, здається, справжня Світоліна повертається.

Однак, ведучи мову безпосередньо про виступ 30-річної українки в Римі, важливо бути об’єктивним і залишити трохи місця для критики. З жодною суперницею з топ-30 світового рейтингу Світоліній за чотири матчі грати не довелося.

Три поєдинки з чотирьох вийшли по-справжньому важкими. Іспанка Бузас Манейро, ніби безнадійно програючи 4:6, 1:4, змогла переломити хід подій і навіть подавала на другий сет, хоч і безуспішно. Американка Баптіст дала шалений бій, виграла другу партію, в якій ледь не повісила титулованій суперниці "бублика". Ще більше злякав у цій зустрічі медичний таймаут українки зі скаргою на м’язи живота.

Чвертьфінал зі Стернс взагалі вийшов епічним і завершився на тай-брейку третього сету, на жаль, не на користь Еліни.

На диво, найпростішою виявилася гра четвертого кола проти Даніель Коллінз, яка напередодні в домінуючому стилі вибила з боротьби чинну чемпіонку турніру Ігу Швьонтек. Про цей матч і польку взагалі поговоримо нижче.

Еліна Світоліна Getty images

Є думка, що Світоліна за останній місяць трохи "наїлася" тенісом, тож десять днів відпочинку перед Ролан Гаррос їй стануть у пригоді. У суботу з’явилася новина, що Еліна знялася з турніру серії WTA 500 у Страсбурзі, який вигравала у 2020-му та 2023-му (тоді змагання мало категорію WTA 250).

Рішення однозначно вірне. Зрозуміло, що серйозних пошкоджень у Світоліної немає. Потрібно трохи перезарядити свої батарейки, щоб на головному ґрунтовому змаганні сезону показати свій найкращий теніс. А зараз Еліні точно є, що демонструвати.

Прогрес Марти Костюк

Після бляклого початку сезону через травму під час підготовки до нього Костюк у кінці квітня залишила чільну тридцятку жіночого рейтингу й тому в Римі не потрапила у посів. Це означало, що Марті у столиці Італії довелося грати перше коло, а в другому – зустрітися з сіяною суперницею.

Проблемою така ситуація для другої ракетки України не стала. Вже у Мадриді було видно, що Костюк нарешті набирає хороші кондиції. Її швидкість переміщення кортом є однією з найкращих у Турі, і коли Марта не робить багато незрозумілих помилок, пробити її захист на ґрунті складно. А вона ж ще й контратакувати добре вміє.

Вміння Костюк повною мірою відчули на собі і сенсаційна півфіналістка Маямі філіппінка Еала, і новоспечена австралійка Касаткіна, і канадійка Фернандес. Останні дві, між іншим, є представницями топ-30. Шансів на перемогу не було ні в кого з них.

Після матчу проти Касаткіної Костюк вперше з 2022 року потиснула руку колишній російській тенісистці, яка відверто виступала проти режиму Путіна та розв'язаної ним війни і зрештою змінила громадянство.

Марта Костюк (праворуч) і Дар'я Касаткіна Скріншот із трансляції

Проте у четвертому колі дорогу Марті знову перейшла Аріна Сабалєнка. У Мадриді наша тенісистка мала можливість виграти кожен із двох сетів у першої ракетки світу. У Римі – лише другу партію. В підсумку Костюк не взяла жодної. Проблема концентрації при грі на важливих м’ячах залишається з 22-річною українкою й не дає їй можливості зробити стрибок в еліту світового тенісу.

Хоча варто відзначити, що на корті Марта поводиться значно спокійніше, ніж рік тому. Недарма тенісистка постійно розсипається у компліментах тренерці Сандрі Заневській. Її роботу видно неозброєним оком.

Вдалі виступи у Мадриді та Римі дозволили Костюк повернутися у топ-30 рейтингу WTA. На Ролан Гаррос вона буде сіяною, що дасть можливість у перших двох колах уникнути зустрічей із найкращими тенісистками світу.

Ястремська, Стародубцева, Калініна

Ґрунтовий сезон у Даяни Ястремської абсолютно не виходить. Повільне покриття не є зручним для її агресивного стилю гри. Далі другого кола на ґрунті їй не вдалося зайти на жодному турнірі (хоча й були 6:0 у першому сеті з Гофф у Мадриді, наприклад). У Римі вона поступилася на старті росіянці Потаповій, не реалізувавши матч-пойнт у другому сеті.

Юлія Стародубцева у Мадриді несподівано з кваліфікації дійшла аж до четвертого кола. До іспанського змагання українка не мала у сезоні жодної перемоги в основній сітці будь-якого турніру рівня WTA. Були сподівання, що в Римі успішні виступи Стародубцевої продовжаться.

Однак Юлія поступилася у півфіналі кваліфікації польці Маї Хвалінській. А потім ще встигла з’їздити на турнір WTA 125 у Париж і розгромно програти там Аманді Анісімовій.

Юлія Стародубцева Getty images

Ангеліна Калініна через хворобу пропустила змагання у Мадриді та Римі. Ґрунт – її улюблене покриття, тому дуже шкода, що саме в цей час в неї виникли проблеми зі здоров’ям.

Переходимо до головних дійових осіб.

Несподіваний титул Паоліні

Нарешті "тисячник" виграла не якась із так званих нейтральних спортсменок. У Дубаї, Індіан-Веллсі, Маямі та Мадриді неодмінно перемагали представниці країн-агресорок.

Мало хто очікував, що домашній турнір візьме Жасмін Паоліні. Італійки завжди були спеціалістками по ґрунту, однак у Римі раніше тріумфувала тільки Рафаелла Реджі у 1985 році. Не можна сказати, що Паоліні проводить видатний ґрунтовий сезон, а в Мадриді вона програла вже у третьому колі. Однак своя впевнена гра та прихильність жереба дозволили їй виграти третій турнір WTA у кар’єрі.

Жасмін Паоліні Getty images

Якщо поглянути на список обіграних італійкою, там непогані тенісистки. Жабер, Остапенко, Шнайдер. Але справжній топ лише один – Коко Гофф у фіналі. Американка у півфіналі провела справжній марафон із Чжен Ціньвень і відновитися до вирішального матчу не змогла.

Не варто применшувати цінність і важливість перемоги Паоліні. Про незаслуженість її титулу не може бути мови. Однак треба розуміти, завдяки сукупності яких факторів їй вдалося тріумфувати. На Ролан Гаррос італійка навряд чи входитиме у трійку головних фавориток.

Ґрунтова стабільність Гофф

21-річна американка почала демонструвати у цьому сезоні притаманний собі теніс, тільки починаючи з Мадрида. У столиці Іспанії вона дійшла до фіналу, де поступилася Сабалєнці, у столиці Італії теж дісталася до вирішального матчу.

Дуже важливим вмінням, яке допомогло Гофф у юному віці доскочити до вершин світового рейтингу, є здатність вигризати матчі, коли нічого не виходить. Завдяки ньому вона обіграла Ястремську в Мадриді після 0:6 у першому сеті. У Римі Коко в буквальному сенсі слова вимучила перемогу в півфіналі над Чжен Ціньвень. У китаянки виходило не більше, а виграла все-таки Гофф.

Коко Гофф Getty images

Американка підніметься у понеділок на другу позицію рейтингу, а це означатиме, що вона не зможе зустрітися з Сабалєнкою до фіналу на Ролан Гаррос.

Невдачі Сабалєнки та Швьонтек

Ведучи мову про білоруску, то її виліт у чвертьфіналі в Римі від Чжен Ціньвень можна вважати локальною невдачею. Сабалєнка виграла титули у Дубаї та Мадриді й дуже не хотілося б її повного домінування у сучасному жіночому тенісі. Роботом вона не є й втома її таки наздогнала. Правда, тепер у неї буде трохи більше часу для відпочинку перед Ролан Гаррос. Чи дасть Сабалєнці це перевагу, скоро дізнаємось.

Криза ж Іги Швьонтек переростає у справжнє падіння. Минулого року вона здобула титули у Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос. З того часу полька не виграла жодного турніру, а після поразки в Римі у третьому колі від Даніель Коллінз вперше за три останні роки залишить топ-3 світового рейтингу. Новий тиждень Швьонтек розпочне на п’ятій позиції.

Іга Швьонтек Getty images

Рейтинг рейтингом, але легкість, з якою Гофф у Мадриді та Коллінз у Римі розправлялися з недавньою ґрунтовою домінаторкою, вражає. Шансів на четверту поспіль перемогу в Парижі у польки наразі мало.

Прорив турніру

Пейтон Стернс відверто здивувала. 23-річна американка тільки вдруге у кар’єрі дісталася до чвертьфіналу змагань рівня WTA 1000 (і вперше – до півфіналу) і при цьому продемонструвала позамежний рівень зібраності у важливі моменти та чисто суб’єктивно – найкращий форхенд на турнірі.

Три поспіль перемоги на тай-брейках вирішальних сетів над Кіз, Осакою та Світоліною стали рекордним показником для усього жіночого тенісу в історії. Після цього сил на Паоліні у півфіналі у Стернс уже не залишилося. Молода американка має у своєму арсеналі все, щоб незабаром увійти до еліти жіночого тенісу.

Що далі

На тижні перед Ролан Гаррос буде зіграно турнір у Страсбурзі. Заради залучення спортсменок більш високого рівня, його категорію цього року підвищили з WTA 250 до WTA 500. Це дало свої плоди, адже на нього заявилися одразу три представниці топ-10: Джессіка Пегула, Емма Наварро та Паула Бадоса.

Більшість провідних тенісисток включно з українками готуватимуться до Відкритого чемпіонату Франції, який стартує 25 травня у Парижі.