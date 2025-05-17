Сіннер – про півфінал у Римі: Саме такі матчі мені зараз і потрібні

Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував свою перемогу над американцем Томмі Полом у півфіналі Мастерсу в Римі.

Слова першої ракетки світу наводить офіційний сайт АТР.

"Саме такі матчі мені зараз і потрібні. Я задоволений тим, як ми впоралися з цією ситуацією – особливо з огляду на те, що виходив на корт, почуваючись не найкращим чином. Томмі здорово почав матч, грав у дуже хороший теніс. Я трохи змінив тактику, і це допомогло в другому сеті.

У третій партії я намагався від самого початку налаштуватися позитивно, і в мене це вийшло. Потім він зробив брейк, і за рахунку 3:2 був, мабуть, найважливіший гейм матчу. Я задоволений, що знову у фіналі, і особливо приємно робити це тут, у Римі. Для мене це багато значить. Подивимося, що буде в неділю", – заявив Сіннер.