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Сіннер – про півфінал у Римі: Саме такі матчі мені зараз і потрібні

Станіслав Матусевич — 17 травня 2025, 13:13
Сіннер – про півфінал у Римі: Саме такі матчі мені зараз і потрібні
Яннік Сіннер
Getty Images

Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував свою перемогу над американцем Томмі Полом у півфіналі Мастерсу в Римі.

Слова першої ракетки світу наводить офіційний сайт АТР.

"Саме такі матчі мені зараз і потрібні. Я задоволений тим, як ми впоралися з цією ситуацією – особливо з огляду на те, що виходив на корт, почуваючись не найкращим чином. Томмі здорово почав матч, грав у дуже хороший теніс. Я трохи змінив тактику, і це допомогло в другому сеті.

У третій партії я намагався від самого початку налаштуватися позитивно, і в мене це вийшло. Потім він зробив брейк, і за рахунку 3:2 був, мабуть, найважливіший гейм матчу. Я задоволений, що знову у фіналі, і особливо приємно робити це тут, у Римі. Для мене це багато значить. Подивимося, що буде в неділю", – заявив Сіннер.

Яннік розповів про свій поточний фізичний стан.

"Мій фізичний стан? Сподіваюся відновитися якнайкраще. Останні пару матчів мучуся з мозолем під стопою, через це перевантажуються інші м'язи. За ногу я не хвилююся – більше турбує, щоб цей мозоль загоївся якнайшвидше. Але, як я вже казав, виправдань немає. Я у фіналі й у неділю викладуся по максимуму, а там подивимося".

Нагадаємо, що Сіннер переміг в Римі у півфінальному трисетовому поєдинку Томмі Пола та в неділю зустрінеться у вирішальному матчі з іспанцем Карлосом Алькарасом.

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