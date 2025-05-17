Сіннер – про півфінал у Римі: Саме такі матчі мені зараз і потрібні
Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував свою перемогу над американцем Томмі Полом у півфіналі Мастерсу в Римі.
Слова першої ракетки світу наводить офіційний сайт АТР.
"Саме такі матчі мені зараз і потрібні. Я задоволений тим, як ми впоралися з цією ситуацією – особливо з огляду на те, що виходив на корт, почуваючись не найкращим чином. Томмі здорово почав матч, грав у дуже хороший теніс. Я трохи змінив тактику, і це допомогло в другому сеті.
У третій партії я намагався від самого початку налаштуватися позитивно, і в мене це вийшло. Потім він зробив брейк, і за рахунку 3:2 був, мабуть, найважливіший гейм матчу. Я задоволений, що знову у фіналі, і особливо приємно робити це тут, у Римі. Для мене це багато значить. Подивимося, що буде в неділю", – заявив Сіннер.
Яннік розповів про свій поточний фізичний стан.
"Мій фізичний стан? Сподіваюся відновитися якнайкраще. Останні пару матчів мучуся з мозолем під стопою, через це перевантажуються інші м'язи. За ногу я не хвилююся – більше турбує, щоб цей мозоль загоївся якнайшвидше. Але, як я вже казав, виправдань немає. Я у фіналі й у неділю викладуся по максимуму, а там подивимося".
Нагадаємо, що Сіннер переміг в Римі у півфінальному трисетовому поєдинку Томмі Пола та в неділю зустрінеться у вирішальному матчі з іспанцем Карлосом Алькарасом.