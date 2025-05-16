Сіннер вийшов у фінал Мастерсу в Римі після перемоги в дивному матчі

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став другим фіналістом турніру серії АТР 1000 в Римі. У півфінальному матчі він переміг американця Томмі Пола (12).

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 6:0, 6:3.

Після розгрому Сіннером у чвертьфіналі Каспера Рууда максимально несподіваним був перебіг першого сету в півфіналі. Єдиний гейм для себе у партії Янніку вдалося взяти у Пола за рахунку 0:5.

Надалі все стало на свої місця й перевага італійця дуже швидко стала повною.

Відеоогляд матчу

За матч Сіннер 4 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €9,645,265

Півфінал, 16 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Томмі Пол (США) 1:6, 6:0, 6:3

Це була п'ята зустріч суперників, італієць виграв чотири з них. Сіннер здобув 26 перемогу поспіль і всьоме у кар'єрі вийшов у фінал Мастерсу. Причому вперше зробив це на домашньому турнірі.

У вирішальному матчі змагання Сіннер зіграє проти Карлоса Алькараса (3, Іспанія).

Нагадаємо, що напередодні Алькарас здолав у своєму півфіналі іншого італійця Лоренцо Музетті (9).