Ястремська з матч-пойнту програла росіянці у стартовому матчі на турнірі в Римі
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська (45) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вона поступилася росіянці Анастасії Потаповій (34).
Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(6), 6:3.
Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло, 7 травня
Анастасія Потапова (-) – Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 7:6(6), 6:3
Це була третя зустріч суперниць, "нейтралка" вийшла вперед, 2:1. У наступному раунді змагань Потапова зіграє з Аріною Сабалєнкою (1, -).
Нагадаємо, що Марта Костюк у своєму стартовому матчі на турнірі в Римі розгромила філіппінку Александру Еалу.
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