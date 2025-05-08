Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська з матч-пойнту програла росіянці у стартовому матчі на турнірі в Римі

Станіслав Матусевич — 8 травня 2025, 00:55
Ястремська з матч-пойнту програла росіянці у стартовому матчі на турнірі в Римі
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (45) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вона поступилася росіянці Анастасії Потаповій (34).

Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(6), 6:3.

Internazionali BNL d`Italia  WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло, 7 травня

Анастасія Потапова (-)  Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 7:6(6), 6:3

Це була третя зустріч суперниць, "нейтралка" вийшла вперед, 2:1. У наступному раунді змагань Потапова зіграє з Аріною Сабалєнкою (1, -).

Нагадаємо, що Марта Костюк у своєму стартовому матчі на турнірі в Римі розгромила філіппінку Александру Еалу.

* Новина доповнюється

Internazionali BNL d'Italia Даяна Ястремська WTA 1000 Анастасія Потапова

Internazionali BNL d'Italia

Костюк оформила розгром у стартовому матчі престижного турніру в Римі
Костюк і сестри Кіченок отримали перших суперниць у парному розряді турніру в Римі
Костюк та Ястремська 7 травня проведуть стартові матчі в Римі: відомий час
Дворазова чемпіонка Вімблдону здобула свою першу перемогу після виходу з декрету
Визначилася суперниця Світоліної у другому колі турніру в Римі

Останні новини