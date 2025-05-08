Ястремська з матч-пойнту програла росіянці у стартовому матчі на турнірі в Римі

Даяна Ястремська (45) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вона поступилася росіянці Анастасії Потаповій (34).

Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(6), 6:3.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло, 7 травня

Анастасія Потапова (-) – Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 7:6(6), 6:3

Це була третя зустріч суперниць, "нейтралка" вийшла вперед, 2:1. У наступному раунді змагань Потапова зіграє з Аріною Сабалєнкою (1, -).

Нагадаємо, що Марта Костюк у своєму стартовому матчі на турнірі в Римі розгромила філіппінку Александру Еалу.

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