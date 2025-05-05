Стародубцева поступилася в півфіналі кваліфікації на турнірі в Римі

Юлія Стародубцева (80) не змогла вийти в фінал кваліфікації турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У півфіналі кваліфікаційних змагань вона поступилася польці Маї Хвалінській (124).

Затяжний матч тривав 3 години 18 хвилин і завершився з рахунком 6:7(6), 7:5, 6:1 на користь Хвалінської.

У першій партії Стародубцева відіграла потрійний сет-пойнт суперниці на своїй подачі й на тай-брейку змогла її перемогти.

Українка вела у другому сеті 3:0, проте втратила перевагу, а на третю партію більше сил залишилося у польки.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Півфінал кваліфікації, 5 травня

Мая Хвалінська (Польща) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:7(6), 7:5, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Хвалінська зіграє проти грекині Марії Саккарі (81).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська дізналися своїх перших суперниць на турнірі в Римі.