Вперше з 2022 року: Костюк потисла руку колишній російській тенісистці

9 травня на корті WTA 1000 в Римі відбулася подія, на яку мало хто очікував: Марта Костюк під час матчу потисла руку Дар'ї Касаткіній, колишній російській тенісистці, яка нещодавно офіційно змінила громадянство на австралійське.

Це стало першим таким жестом з боку українських спортсменів щодо представниць Росії (колишніх) від початку повномасштабної війни в Україні.

Зазначимо, що 28-річна Касаткіна вже тривалий час відкрито засуджує російський режим і вторгнення в Україну, що стало вирішальним фактором у її рішенні розірвати зв’язки з країною походження.

Дар'я неодноразово заявляла про неможливість повернення до РФ, зокрема через переслідування ЛГБТ-спільноти та її позицію.

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Українська федерація тенісу оперативно відреагувала на цей матч, висловивши підтримку Касаткіній, зазначивши її чітку антивоєнну позицію. Пресаташе Юрій Сосновський повідомив, що жодних вказівок чи обмежень для Костюк щодо рукостискання не давалося – рішення було особистим.

Цікаво, що сама тема зміни громадянства Касаткіної обговорювалася в медіа ще з 2022 року, коли під час Ролан Гаррос вона заперечувала такі плани.