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Костюк впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 11 травня 2025, 13:42
Костюк впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (27) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У матчі третього кола вона обіграла канадську тенісистку Лейлу Фернандес (26).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь другої ракетки України.

Костюк вдало розпочала матч, першою зробивши брейк. Фернандес не збиралася здаватися й за рахунку 1:3 взяла три гейми поспіль і вийшла вперед. Втім, Марта тут же відповіла тим самим і закрила сет на свою користь  6:4. Правда, вдалося реалізувати лише четвертий сет-пойнт.

Друга партія проходила за повної переваги 22-річної українки. Канадійці вдалося взяти за сет лише 4 розіграші на подачах Костюк. Натомість Марта зробила два брейки і вийшла в 1/8 фіналу.

За матч Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Internazionali BNL d`Italia WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $6,911,032
Третє коло, 11 травня

Марта Костюк (Україна) Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:2

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з переможницею матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Софією Кенін (31, США).

Нагадаємо, що напередодні Костюк обіграла ексросіянку Дар'ю Касаткіну (15, Австралія) у другому колі турніру в Римі.

Окрім Костюк, продовжує боротьбу в столиці Італії Еліна Світоліна. Вона раніше вийшла в 1/8 фіналу, у важкому матчі здолавши американку Гейлі Баптист (90).

Internazionali BNL d'Italia Марта Костюк Лейла Фернандес WTA 1000

Internazionali BNL d'Italia

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