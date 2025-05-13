Стародубцева поступилася першій сіяній на турнірі WTA 125 у Парижі
Юлія Стародубцева
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Юлія Стародубцева (80) без шансів поступилася першій сіяній американці Аманді Анісімовій (17) у стартовому матчі турніру серії WTA 125 у французькому Парижі.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.
За гру Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.
Trophee Clarins – WTA 125, Paris
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 13 травня
Аманда Анісімова (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:1, 6:2
Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань американка зіграє проти хорватки Петри Мартич (114).
Нагадаємо, що минулого тижня Стародубцева поступилась польці Маї Хвалінській у півфіналі кваліфікації турніру в Римі.