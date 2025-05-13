Стародубцева поступилася першій сіяній на турнірі WTA 125 у Парижі

Юлія Стародубцева (80) без шансів поступилася першій сіяній американці Аманді Анісімовій (17) у стартовому матчі турніру серії WTA 125 у французькому Парижі.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

За гру Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Trophee Clarins – WTA 125, Paris

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 13 травня

Аманда Анісімова (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:1, 6:2

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань американка зіграє проти хорватки Петри Мартич (114).

Нагадаємо, що минулого тижня Стародубцева поступилась польці Маї Хвалінській у півфіналі кваліфікації турніру в Римі.