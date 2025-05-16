Світоліна заробила найбільше з українських тенісисток на турнірі в Римі

Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 в італійському Римі.

Найдалі з наших спортсменок пройшла Еліна Світоліна. Вона дійшла до чвертьфіналу, де на тай-брейку третього сету програла американці Пейтон Стернс. Світоліна заробила в Римі €124,700.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе €877,390.

Марта Костюк зупинилася у четвертому колі змагань, не зумівши переграти першу ракетку світу білоруску Аріну Сабалєнку. Друга ракетка України за цей результат отримає €66,110.

Уже в першому колі завершила свої виступи в Римі Даяна Ястремська. Її чек складе €13,150.

Юлія Стародубцева не змогла подолати півфінал кваліфікації. За цей невдалий виступ вона отримає €5,260.

Зазначимо, що суми наводяться без урахування податків.