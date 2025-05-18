Паоліні – про тріумф у Римі: Я насолоджуюся моментом

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні поділилася враженнями від виграного домашнього турніру серії WTA 1000 в Римі.

Слова спортсменки наводить офіційний сайт WTA.

" Це справжня радість – тримати цей трофей у руках тут, у Римі, вдома. Я дуже щаслива і вдячна за це. Це чиста радість. Звичайно, виграти в Римі – це мрія. Про це мріє кожна дитина, яка грає в Італії. Це неймовірно – виграти вдома, перед своїми вболівальниками, перед сім'єю, командою і президентом. Я справді щаслива. Я насолоджуюся моментом. Це дивовижний момент", – не стримувала емоцій Паоліні.

Тенісистка розповіла, що ключовим фактором перемоги у фінальному матчі проти американки Коко Гофф був продемонстрований нею атакувальний теніс.

" Чесно кажучи, від самого початку я почувалася чудово. Це, напевно, був мій найкращий матч на цьому турнірі. Сьогодні я намагалася грати агресивніше. Я знала, що проти Коко потрібно додати порівняно з попередніми матчами – і, думаю, це спрацювало. Адже вона прийшла сюди після фіналу в Мадриді, вона у відмінній формі. Я думала: "Вона грає добре. Але ти теж можеш! Тобі потрібно вийти на корт і робити те, що вважаєш правильним. І продовжувати боротися".

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Римі Паоліні впевнено перемогла Гофф у двох сетах.