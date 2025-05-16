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Італійського фіналу не буде: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі

Станіслав Матусевич — 16 травня 2025, 19:03
Італійського фіналу не буде: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став першим фіналістом Мастерсу в Римі. У півфінальному матчі він обіграв італійця Лоренцо Музетті (9).

Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася перемогою Алькараса з рахунком 6:3, 7:6(4).

Матч вийшов нервовим, з великою кількістю невимушених помилок з обох боків. На старті другого сету Алькарас двічі відігравався після брейків суперника.

За матч Карлос 1 раз подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €9,645,265
Півфінал, 16 травня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:3, 7:6(4)

Це була сьома зустріч суперників, Музетті виграв лише одного разу. Алькарас уперше вийшов у фінал в Римі. Загалом же він ввосьме дістався до фіналу на Мастерсах.

У вирішальному матчі змагання Карлос зіграє проти переможця матчу між Янніком Сіннером (1, Італія) та Томмі Полом (12, США).

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого турніру в Римі. У півфіналах італійка Жасмін Паоліні обіграла американку Пейтон Стернс, а ще одна американка Коко Гофф була сильнішою за китаянку Чжен Ціньвень.

Internazionali BNL d'Italia мастерс Карлос Алькарас Лоренцо Музетті

Карлос Алькарас

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