Італійського фіналу не буде: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став першим фіналістом Мастерсу в Римі. У півфінальному матчі він обіграв італійця Лоренцо Музетті (9).

Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася перемогою Алькараса з рахунком 6:3, 7:6(4).

Матч вийшов нервовим, з великою кількістю невимушених помилок з обох боків. На старті другого сету Алькарас двічі відігравався після брейків суперника.

Va por su segundo Masters del año😏



Carlos Alcaraz🇪🇸 le toma la medida a Lorenzo Musetti🇮🇹 y se impone por 6-3 y 7-6 para meterse a la final de Roma



💯Tiene récord de 11-0 ante italianos desde el inicio del 2024#IBI25



pic.twitter.com/xC869O0Jdq — Iván Aguilar (@ivabianconero) May 16, 2025

За матч Карлос 1 раз подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €9,645,265

Півфінал, 16 травня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:3, 7:6(4)

Це була сьома зустріч суперників, Музетті виграв лише одного разу. Алькарас уперше вийшов у фінал в Римі. Загалом же він ввосьме дістався до фіналу на Мастерсах.

У вирішальному матчі змагання Карлос зіграє проти переможця матчу між Янніком Сіннером (1, Італія) та Томмі Полом (12, США).

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого турніру в Римі. У півфіналах італійка Жасмін Паоліні обіграла американку Пейтон Стернс, а ще одна американка Коко Гофф була сильнішою за китаянку Чжен Ціньвень.