Італійського фіналу не буде: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став першим фіналістом Мастерсу в Римі. У півфінальному матчі він обіграв італійця Лоренцо Музетті (9).
Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася перемогою Алькараса з рахунком 6:3, 7:6(4).
Матч вийшов нервовим, з великою кількістю невимушених помилок з обох боків. На старті другого сету Алькарас двічі відігравався після брейків суперника.
За матч Карлос 1 раз подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:3, 7:6(4)
Це була сьома зустріч суперників, Музетті виграв лише одного разу. Алькарас уперше вийшов у фінал в Римі. Загалом же він ввосьме дістався до фіналу на Мастерсах.
У вирішальному матчі змагання Карлос зіграє проти переможця матчу між Янніком Сіннером (1, Італія) та Томмі Полом (12, США).
Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого турніру в Римі. У півфіналах італійка Жасмін Паоліні обіграла американку Пейтон Стернс, а ще одна американка Коко Гофф була сильнішою за китаянку Чжен Ціньвень.