Костюк обіграла ексросіянку Касаткіну в другому колі турніру в Римі

Марта Костюк (27) обіграла ексросіянку, а нині австралійку Дар'ю Касаткіну (15) в другому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь другої ракетки України.

У поєдинку двох технічних тенісисток логічно було очікувати довгих розіграшів та великої кількості брейків. У першому сеті так і сталося. Першою втратила свою подачу Костюк, тож Касаткіна повела 3:1 та 4:2. Проте Марта двічі робила зворотні брейки, а надалі з великими труднощами захистила свій гейм і зрівняла рахунок – 4:4.

Тут новоспечена австралійка почала помилятися, і Костюк легко забрала два наступні гейми, а з ними й сет.

На старті другій партії після обміну брейками вже українка повела 3:1. Після того, як Касаткіна скоротила відставання, стався ключовий момент зустрічі. Дар'я мала три брейк-пойнти на наступній подачі Костюк, і все ж Марта відбилася. На цьому австралійка перестала вірити у можливість камбеку.

Хоч в останньому геймі зустрічі Костюк влаштувала шоу дивних помилок на матч-пойнтах, з шостої спроби вона все ж оформила перемогу – 6:2. І потиснула Касаткіній біля сітки руку.

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За матч Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Відзначимо, що Марта конвертувала в брейки усі свої 6 брейк-пойнтів у зустрічі. Часто 22-річна українка має проблеми в цьому компоненті гри.

🇺🇦Marta Kostyuk defeats No. 14 seed 🇦🇺Daria Kasatkina 6-4, 6-2 to reach the third round in Rome!



Kostyuk came back from 2-4 down in the opening set and ended a four-match losing streak in their head-to-head — her first win over Kasatkina since April 2021.



She equals her best… pic.twitter.com/X1J4PY9GuU — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) May 9, 2025

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Друге коло, 9 травня

Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:4, 6:2

Це була сьома зустріч суперниць, третю перемогу здобула українка. У наступному раунді змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між Лейлою Фернандес (26, Канада) та Антонією Ружич (117, Хорватія).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Римі Марта Костюк розгромила філіппінку Александру Еалу.

Перед матчем проти Касаткіної українка зробила заяву на підтримку суперниці, яка до зміни громадянства висловлювалася проти війни, розв'язаної Росією на території України.