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Костюк обіграла ексросіянку Касаткіну в другому колі турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 9 травня 2025, 19:23
Костюк обіграла ексросіянку Касаткіну в другому колі турніру в Римі
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (27) обіграла ексросіянку, а нині австралійку Дар'ю Касаткіну (15) в другому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь другої ракетки України.

У поєдинку двох технічних тенісисток логічно було очікувати довгих розіграшів та великої кількості брейків. У першому сеті так і сталося. Першою втратила свою подачу Костюк, тож Касаткіна повела 3:1 та 4:2. Проте Марта двічі робила зворотні брейки, а надалі з великими труднощами захистила свій гейм і зрівняла рахунок – 4:4.

Тут новоспечена австралійка почала помилятися, і Костюк легко забрала два наступні гейми, а з ними й сет.

На старті другій партії після обміну брейками вже українка повела 3:1. Після того, як Касаткіна скоротила відставання, стався ключовий момент зустрічі. Дар'я мала три брейк-пойнти на наступній подачі Костюк, і все ж Марта відбилася. На цьому австралійка перестала вірити у можливість камбеку.

Хоч в останньому геймі зустрічі Костюк влаштувала шоу дивних помилок на матч-пойнтах, з шостої спроби вона все ж оформила перемогу – 6:2. І потиснула Касаткіній біля сітки руку.

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За матч Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Відзначимо, що Марта конвертувала в брейки усі свої 6 брейк-пойнтів у зустрічі. Часто 22-річна українка має проблеми в цьому компоненті гри.

Internazionali BNL d`Italia WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $6,911,032
Друге коло, 9 травня

Марта Костюк (Україна) Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:4, 6:2

Це була сьома зустріч суперниць, третю перемогу здобула українка. У наступному раунді змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між Лейлою Фернандес (26, Канада) та Антонією Ружич (117, Хорватія).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Римі Марта Костюк розгромила філіппінку Александру Еалу.

Перед матчем проти Касаткіної українка зробила заяву на підтримку суперниці, яка до зміни громадянства висловлювалася проти війни, розв'язаної Росією на території України.

Internazionali BNL d'Italia Марта Костюк Дарья Касаткіна WTA 1000

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