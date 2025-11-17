Сіннер здобув титул, Алькарас – статус: огляд головних подій чоловічого Підсумкового турніру

Слідом за жінками Підсумковий турнір відбувся у чоловіків. Змагання, що увінчує тенісний сезон, пройшло для представників сильної статі в 55 раз, і вп'яте поспіль його приймав італійський Турин. Приємна стабільність у порівнянні з жіночим турніром. Плюс, він проводиться у тенісній країні, а не посеред саудівських пісків, що позитивно відбивається на процесі вболівання за спортсменів.

Титульним спонсором звично став японський бренд автомобільних шин, відповідно, офіційна назва турніру була всім знайомою – Nitto ATP Finals 2025. Незмінною залишилася й схема розіграшу, де вісім найуспішніших спортсменів за підсумками сезону розподілялися на дві групи, з яких до півфіналів виходили по два найкращі тенісисти.

Трохи збільшився призовий фонд. Цього року він становив 15,5 млн доларів, на 250 тис більше, ніж у 2024-му.

Приємно, що на турнір не кваліфікувався жоден "нейтральний" спортсмен. Минулого сезону їх серед вісімки значилося аж двоє.

Квартети традиційно отримали назви на честь видатних тенісистів минулих років. Розпочнемо розповідь із групи, що стартувала першою.

Група "Джиммі Коннорс"



Місце Тенісист І В П С О 1 Карлос Алькарас 3 3 0 6-1 3 2 Алекс де Мінор 3 1 2 3-4 1 3 Тейлор Фрітц 3 1 2 3-4 1 4 Лоренцо Музетті 3 1 2 2-5 1



Зрозуміло, що головним претендентом на першу позицію в цьому квартеті був Алькарас. Іспанець напередодні старту змагань знову отримав статус першої ракетки світу через те, що в тенісистів у рейтингу відмінусувалися очки за минулорічний Підсумковий турнір.

Головний конкурент Карлоса, Яннік Сіннер, через це втратив 1500 очок, адже у 2024-му італієць виграв усі п'ять матчів. Сам же Алькарас рік тому не вийшов із групи, здобувши лише одну перемогу (200 пунктів). На момент старту ATP Finals Карлос мав комфортну перевагу в 1050 очок над своїм головним (давайте чесно – єдиним наразі) суперником в рейтингу.

Для лідерства у світовій табелі про ранги за підсумками 2025 року іспанцю потрібно було здобути три перемоги.

Перший сет стартового матчу Алькараса проти Алекса де Мінора вносив інтригу в турнірні розклади. Австралієць не без проблем, але тримався, а на тай-брейку навіть повів 5:3. На цьому, щоправда, його успіхи скінчилися.

Алькарас взяв чотири розіграші поспіль, а з восьми геймів другого сету виграв шість. Несподіванки не сталося.

Другий поєдинок першого туру групи "Джиммі Коннорс" вийшов ще більш прогнозованим. Італійцю Лоренцо Музетті домашні вболівальники не допомогли здолати минулорічного фіналіста змагань Тейлора Фрітца.

Американець впорався у двох нескладних сетах, і це легко зрозуміти. За два дні до матчу в Турині Музетті провів важкий трисетовий фінал в Афінах, де програв Новаку Джоковичу. Після поєдинку серб, який давно забезпечив собі участь у Підсумковому турнірі, відмовився на ньому виступати, відкривши Лоренцо шлях до дебюту на ATP Finals. Перший млинець виявився глевким.

Матчі другого туру вийшли значно цікавішими.

Спочатку Алькарас довго намагався намацати свою гру проти Фрітца. Американець згадав свої найкращі зразки тенісу, забрав перший сет на тай-брейку й мав шанс взяти подачу суперника в середині другого.

Тільки тут Карлос почав бути схожим на себе. Заради справедливості, варто сказати, що й Фрітц не зумів дотримати планку заданого собою рівня гри. Другий і третій сет залишилися в підсумку за Алькарасом – 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас Getty images

Музетті дотиснув де Мінора у майже тригодинному трилері. У вирішальному третьому сеті австралієць вів 5:3 і знаходився за крок до перемоги, однак з чотирьох наступних геймів примудрився не взяти жодного.

Тим не менш, перед останнім туром усі четверо тенісистів мали шанси на продовження боротьби. Найменше їх було в де Мінора, якому потрібно було обов'язково обігравати Фрітца у двох сетах і сподіватися, що Алькарас впорається з Музетті.

Саме цей варіант і втілився в реальність.

Фрітц був абсолютно не схожий на себе, зробив удвічі більше невимушених помилок, ніж вінерсів, і програв де Мінору в двох партіях. Для австралійця це була перша звитяга за дві його участі в Підсумкових турнірах (6 матчів).

Її вистачило для виходу в півфінал, адже Алькарас легко розібрався з Музетті, віддавши італійцю всього 5 геймів. Карлос здобув бажані три перемоги в Турині, забезпечивши собі лідерство в рейтингу за результатами сезону і отримавши кубок за це, не чекаючи закінчення турніру.

Група "Бйорн Борг"



Місце Тенісист І В П С О 1 Яннік Сіннер 3 3 0 6-0 3 2 Фелікс Оже-Альяссім 3 2 1 4-3 2 3 Александр Звєрєв 3 1 2 2-4 1 4 Бен Шелтон 3 0 3 1-6 0



У цьому квартеті абсолютним фаворитом був чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер. Головним претендентом на другу позицію вважався Александр Звєрєв, дворазовий володар трофею. Німець зазвичай сильно проводить кінцівку сезону, однак не все пішло за його планом.

Хоча початок був для нього добрим. У стартовому поєдинку Звєрєв доволі впевнено здолав Бена Шелтона. Переможець Мастерсу в Торонто ніяк не може набрати форму після травми плеча на US Open, тож у Турині особливих зазіхань не мав.

Сіннер у першому для себе матчі невимушено обіграв Фелікса Оже-Альяссіма.

Другий тур теж не приніс несподіванок. Оже-Альяссім, правда, добряче намучився зі Шелтоном, та все ж дотиснув його у трьох партіях.

Фелікс Оже-Альяссім Instagram

Сіннер легко за рахунком обіграв Звєрєва – 6:4, 6:3. За грою перемога зовсім не була такою легкою, особливо у другій партії, коли на трьох із п'яти подач Янніка Александр мав брейк-пойнти, в тому числі, один потрійний.

Найцікавішою була реакція Звєрєва на програний поєдинок. Він заявив, що показав теніс не гірший за Сіннера, а сім брейк-пойнтів не реалізував, тому що суперник у ці моменти подав сім перших подач.

Невже третя ракетка світу не розуміє, що такі нюанси й показують справжній клас топового гравця? Чи гени батьків – російських емігрантів даються взнаки? Пропонуємо читачам самим відповісти для себе на ці питання.

У вирішальному для себе матчі за другу позицію в групі Звєрєв несподівано поступився Оже-Альяссіму і до плейоф не потрапив. Цей поєдинок був фактично рівним, однак канадець краще використав свої можливості. Німець же знову не зробив жодного брейку, тепер з чотирьох можливостей, і після матчу вже не бідкався на суперника, адже ним був не Сіннер.

Зате неоднозначним інтерв'ю відзначився сам Оже-Альяссім. Після свого першого виходу в півфінал Підсумкового турніру він заявив, що жодного перенасичення тенісного календаря немає, а хто хоче грати менше турнірів, хай залишається вдома.

Добре казати таке, знаходячись у хорошому настрої після власного успіху. Жодного разу не доводилося подібного чути після поразок. З чого б це?

Якщо серйозно, проблема занадто великої кількості матчів на рік для гравців є актуальною для цілої низки видів спорту. І подібні вислови на емоціях точно не покращать ситуацію для тенісистів.

Проте повернемось до Підсумкового турніру. Яннік Сіннер у тренувальному режимі переміг Бена Шелтона й зі стовідсотковим показником вийшов у плейоф.

Півфінали

Яннік Сіннер – Алекс де Мінор 7:5, 6:2

Карлос Алькарас – Фелікс Оже-Альяссім 6:2, 6:4

Про півфінали особливо нема чого сказати. Найкращі наразі тенісисти світу без проблем розібралися з дебютантами цієї стадії змагань і втілили в реальність бажання мільйонів уболівальників подивитися фінал Сіннер – Алькарас.

Фінал

Яннік Сіннер – Карлос Алькарас 7:6(4), 7:5

Перед вирішальним поєдинком більшість спеціалістів віддавали перевагу чинному чемпіону. 30 поспіль перемог Сіннера на харді в залі просто не залишали іншого вибору. Ця цифра затьмарювала і статистику очних зустрічей тенісистів (11 виграшів Алькараса в 16 матчах), і чотири перемоги іспанця в п'яти фіналах поточного сезону.

Домашні трибуни ставали ще одним козирем Сіннера.

Яннік Сіннер АТР

З точки зору інтриги, фінал вдався на славу. З погляду якості тенісу – не дуже, але не варто бути занадто прискіпливим. Все-таки на фініші сезону спортсмени вже є втомленими.

У першому сеті перший брейк-пойнт, а заразом і сет-пойнт стався за рахунку 6:5 на користь Алькараса. Сіннеру вдалося його відіграти й перевести партію на тай-брейк, який італієць провів впевненіше за суперника.

На старті другої партії в грі ніби намітився злам. Карлос зробив брейк у першому геймі, однак попереду іспанець тримався лише до середини сету. Яннік зрівняв рахунок, а у дванадцятому геймі в своєму фірмовому стилі конвертував перший же матч-пойнт у перемогу.

Сіннер став першим в історії тенісистом, який виграв два поспіль Підсумкові турніри, не програвши жодного сету, та четвертим наймолодшим гравцем, що став чемпіоном на ATP Finals двічі поспіль. За свій титул італієць заробив трохи більше 5 мільйонів доларів – максимально можливу суму за п'ять перемог у п'яти матчах.

Алькарас із чотирма виграними поєдинками отримав майже у два рази менше. Наступний рік він розпочне першою ракеткою світу.

Що далі

Якщо у жінок тенісний сезон після Підсумкового турніру для найкращих спортсменок завершився, то на чоловіків ще чекатиме фінальний раунд Кубку Девіса, який відбудеться з 18 по 23 листопада в італійській Болоньї.

Збірна Італії, чинний володар трофею, змушена буде обходитися і без Янніка Сіннера, і без Лоренцо Музетті. А ось Карлос Алькарас планує взяти участь у турнірі та допомогти збірній Іспанії.