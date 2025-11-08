Джокович знявся: визначився остаточний список учасників чоловічого Підсумкового турніру
Лоренцо Музетті
Стали відомі вісім учасників одиночного розряду чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада пройде в італійському Туріні. Серб Новак Джокович після перемоги на турнірі серії АТР 250 в Афінах ухвалив рішення знятися з АТР Finals.
Замість нього на Підсумковому турнірі виступить італієць Лоренцо Музетті, який посідає дев'яте місце у Чемпіонській гонці й кількома годинами раніше програв Джоковичу фінал у Греції.
Таким чином, склади квартетів на АТР Finals є наступними.
Група "Джиммі Коннорс"
- Карлос Алькарас (Іспанія)
- Тейлор Фрітц (США)
- Алекс де Мінор (Австралія)
- Лоренцо Музетті (Італія)
Група "Бйорн Борг"
- Яннік Сіннер (Італія)
- Александр Звєрєв (Німеччина)
- Бен Шелтон (США)
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.
