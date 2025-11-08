Українська правда
Джокович знявся: визначився остаточний список учасників чоловічого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 8 листопада 2025, 22:30
Джокович знявся: визначився остаточний список учасників чоловічого Підсумкового турніру
Лоренцо Музетті
Instagram

Стали відомі вісім учасників одиночного розряду чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада пройде в італійському Туріні. Серб Новак Джокович після перемоги на турнірі серії АТР 250 в Афінах ухвалив рішення знятися з АТР Finals.

Замість нього на Підсумковому турнірі виступить італієць Лоренцо Музетті, який посідає дев'яте місце у Чемпіонській гонці й кількома годинами раніше програв Джоковичу фінал у Греції.

Таким чином, склади квартетів на АТР Finals є наступними.

Група "Джиммі Коннорс"

  • Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Тейлор Фрітц (США)
  • Алекс де Мінор (Австралія)
  • Лоренцо Музетті (Італія)

Група "Бйорн Борг"

  • Яннік Сіннер (Італія)
  • Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Бен Шелтон (США)
  • Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.

Нагадаємо, що визначилася переможниця жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді.

