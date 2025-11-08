Джокович знявся: визначився остаточний список учасників чоловічого Підсумкового турніру

Стали відомі вісім учасників одиночного розряду чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада пройде в італійському Туріні. Серб Новак Джокович після перемоги на турнірі серії АТР 250 в Афінах ухвалив рішення знятися з АТР Finals.

Замість нього на Підсумковому турнірі виступить італієць Лоренцо Музетті, який посідає дев'яте місце у Чемпіонській гонці й кількома годинами раніше програв Джоковичу фінал у Греції.

Таким чином, склади квартетів на АТР Finals є наступними.

Група "Джиммі Коннорс"

Карлос Алькарас (Іспанія)

Тейлор Фрітц (США)

Алекс де Мінор (Австралія)

Лоренцо Музетті (Італія)

Група "Бйорн Борг"

Яннік Сіннер (Італія)

Александр Звєрєв (Німеччина)

Бен Шелтон (США)

Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.

Нагадаємо, що визначилася переможниця жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді.