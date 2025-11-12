Музетті не дозволив Алькарасу достроково вийти з групи на Підсумковому турнірі
Італійський тенісист Лоренцо Музетті (9) здолав австралійця Алекса де Мінора (7) у матчі другого туру групи "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі.
Гра тривала 2 години 48 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.
У вирішальній партії де Мінор зробив брейк у першому ж геймі й тримав перевагу до 5:3 на свою користь, після чого програв чотири гейми поспіль. Музетті завершив зустріч блискучим обвідним ударом справа.
Лоренцо Музетті (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:5, 3:6, 7:5
Це була п'ята очна зустріч суперників, чотири рази переміг італієць.
Після другого туру ситуація в групі "Джиммі Коннорс" стала заплутаною. Перша ракетка світу Карлос Алькарас має дві перемоги, однак у випадку поразки в двох сетах у заключному матчі від Музетті іспанець цілком може залишитися за бортом півфіналу.
У де Мінора жодного виграшу, проте він ще має шанси продовжити боротьбу, якщо здолає Тейлора Фрітца у двох сетах, а Алькарас так само обіграє Музетті. У цьому випадку в трьох тенісистів буде по одному очку, і рахуватися буде відсоток виграних геймів у зустрічах.
Нагадаємо, що в першому матчі ігрового дня 11 листопада Алькарас переміг Фрітца у важкому трисетовому поєдинку.