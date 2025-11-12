Музетті не дозволив Алькарасу достроково вийти з групи на Підсумковому турнірі

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (9) здолав австралійця Алекса де Мінора (7) у матчі другого туру групи "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі.

Гра тривала 2 години 48 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

У вирішальній партії де Мінор зробив брейк у першому ж геймі й тримав перевагу до 5:3 на свою користь, після чого програв чотири гейми поспіль. Музетті завершив зустріч блискучим обвідним ударом справа.

THAT’S HOW YOU WIN A MATCH!!! pic.twitter.com/Lu83QfVv5h — José Morgado (@josemorgado) November 11, 2025

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 2 тур, 11 листопада

Лоренцо Музетті (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:5, 3:6, 7:5

Це була п'ята очна зустріч суперників, чотири рази переміг італієць.

Після другого туру ситуація в групі "Джиммі Коннорс" стала заплутаною. Перша ракетка світу Карлос Алькарас має дві перемоги, однак у випадку поразки в двох сетах у заключному матчі від Музетті іспанець цілком може залишитися за бортом півфіналу.

У де Мінора жодного виграшу, проте він ще має шанси продовжити боротьбу, якщо здолає Тейлора Фрітца у двох сетах, а Алькарас так само обіграє Музетті. У цьому випадку в трьох тенісистів буде по одному очку, і рахуватися буде відсоток виграних геймів у зустрічах.

Нагадаємо, що в першому матчі ігрового дня 11 листопада Алькарас переміг Фрітца у важкому трисетовому поєдинку.