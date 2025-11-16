Дві перші ракетки світу визначили чемпіона Підсумкового турніру

Італієць Яннік Сіннер другий сезон поспіль став переможцем Підсумкового турніру. У вирішальному матчі друга ракетка світу у видовищному поєдинку здолав лідера світового рейтингу іспанця Карлоса Алькараса.

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:5.

У першій партії за рахунку 5:4 Алькарас брав медичний таймаут через проблеми з лівою ногою. У дванадцятому геймі на прийомі він мав сет-пойнт, який Сіннер ліквідував і впевненіше провів тай-брейк.

На старті другого сету Карлос зробив брейк, однак у середині партії Яннік відігрався та завершив поєдинок у 12 геймі з першого ж матч-пойнту.

O momento em que Jannik Sinner conquistou o ATP Finals pela segunda vez!



Campanha irretratável em que foi quebrado apenas uma vez.#TenisNaESPN



pic.twitter.com/ABQUvZaPmv — Marcela Linhares (@ma__linharess) November 16, 2025

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Фінал, 16 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(4), 7:5

Сіннер виграв шостий з сімнадцяти офіційних поєдинків проти Алькараса. Поточного сезону суперники зустрічалися у шести фіналах, італієць переміг вдруге.

Яннік продовжив серію з 31 матчу, виграних на харді в залі, третій раз поспіль зіграв у фіналі Підсумкового турніру і вдруге поспіль став чемпіоном. Однак 2025 рік лідером світового рейтингу завершить Алькарас, який має найбільше в сезоні титулів (8). Сіннер здобув шість перемог на турнірах.

Сіннер став першим гравцем в історії, який двічі поспіль став чемпіоном Підсумкового турніру, не програвши за два роки жодного сету.

Нагадаємо, що трохи раніше визначилися переможці парного розряду Підсумкового турніру.