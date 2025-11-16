Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Дві перші ракетки світу визначили чемпіона Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 16 листопада 2025, 21:37
Дві перші ракетки світу визначили чемпіона Підсумкового турніру
Яннік Сіннер
Getty images

Італієць Яннік Сіннер другий сезон поспіль став переможцем Підсумкового турніру. У вирішальному матчі друга ракетка світу у видовищному поєдинку здолав лідера світового рейтингу іспанця Карлоса Алькараса.

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:5.

У першій партії за рахунку 5:4 Алькарас брав медичний таймаут через проблеми з лівою ногою. У дванадцятому геймі на прийомі він мав сет-пойнт, який Сіннер ліквідував і впевненіше провів тай-брейк.

На старті другого сету Карлос зробив брейк, однак у середині партії Яннік відігрався та завершив поєдинок у 12 геймі з першого ж матч-пойнту.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Фінал, 16 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(4), 7:5

Сіннер виграв шостий з сімнадцяти офіційних поєдинків проти Алькараса. Поточного сезону суперники зустрічалися у шести фіналах, італієць переміг вдруге.

Яннік продовжив серію з 31 матчу, виграних на харді в залі, третій раз поспіль зіграв у фіналі Підсумкового турніру і вдруге поспіль став чемпіоном. Однак 2025 рік лідером світового рейтингу завершить Алькарас, який має найбільше в сезоні титулів (8). Сіннер здобув шість перемог на турнірах.

Сіннер став першим гравцем в історії, який двічі поспіль став чемпіоном Підсумкового турніру, не програвши за два роки жодного сету.

Нагадаємо, що трохи раніше визначилися переможці парного розряду Підсумкового турніру.

Підсумковий турнір ATP Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Підсумковий турнір ATP

Визначилися чемпіони Підсумкового турніру в парному розряді
Алькарас назвав фаворита фіналу Підсумкового турніру
Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру
Британці домінують: визначилися фіналісти парного розряду на Підсумковому турнірі
Чинний чемпіон став першим фіналістом Підсумкового турніру

Останні новини