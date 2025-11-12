Сіннер забезпечив собі достроковий вихід у півфінал на Підсумковому турнірі

Чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер (2) забезпечив собі перше місце в групі "Бйорн Борг" цьогорічного розіграшу трофею. Італієць здобув другу перемогу в двох матчах, обігравши німця Александра Звєрєва (3).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

У другій партії Звєрєв не реалізував 5 брейк-пойнтів, а Сіннеру вистачило одного для взяття подачі суперника та зрештою для перемоги.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 2 тур, 12 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:4, 6:3

Це була десята очна зустріч суперників, Сіннер виграв шість разів, у тому числі, всі чотири поєдинки поточного сезону.

Після матчів другого туру в групі "Бйорн Борг" Сіннер вже не опуститься нижче першого місця, а американець Бен Шелтон (5) не підніметься вище останнього. Доля другої путівки до півфіналу вирішуватиметься в матчі Звєрєва та Фелікса Оже-Альяссіма (8, Канада) 14 листопада.

Нагадаємо, що трохи раніше Оже-Альяссім здолав Шелтона у трисетовому поєдинку.