Сачко стрибнув на 164 місце, Алькарас повернув собі лідерство в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 10 листопада.

Українець Віталій Сачко завдяки сенсаційному виходу в півфінал на турнірі серії АТР 250 у французькому Меці стрибнув на 58 сходинок угору і посідає 164 місце в табелі про ранги.

На вершині рейтингу вдруге за два тижні відбулася зміна. Після зняття очок за минулорічний Підсумковий турнір італієць Яннік Сіннер знову пропустив повз себе іспанця Карлоса Алькараса. Причому Алькарас має доволі комфортний запас у 1050 очок.

Американець Тейлор Фрітц, фіналіст минулорічного АТР Finals, опустився з четвертої на шосту позицію, завдяки цьому персональний рекорд в рейтингу встановив його співвітчизник Бен Шелтон. Він наразі п'ятий.

Британець Джек Дрейпер повернувся у топ-10, яку тепер замикає.

Другою ракеткою України вперше в кар'єрі став 21-річний В'ячеслав Бєлінський. І він, і Олег Приходько трохи опустилися в рейтингу, однак Бєлінський втратив на три сходинки менше і йде 380-м. Приходько розташовується на рядок нижче.

Вадиму Урсу дійшли очки за виграний тиждень тому турнір АТР М15 у Шарм-ель-Шейху, він додав 53 позиції й знаходиться на 451 місці.

У Владислава Орлова (457), Еріка Ваншельбойма (468) та Олексія Крутих (473) зміни мінімальні.

Рейтинг ATP

(2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 050 очок; (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 960; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 830; (6). Бен Шелтон (США) – 3 970; (4). Тейлор Фрітц (США) – 3 935; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 845; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 840; (11). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990;

...

164 (222). Віталій Сачко (Україна) – 361;

380 (378). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

381 (376). Олег Приходько (Україна) – 128;

451 (504). Вадим Урсу (Україна) – 98;

457 (457). Владислав Орлов (Україна) – 96;

468 (469). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

473 (477). Олексій Крутих (Україна) – 90.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA.