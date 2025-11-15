Українська правда
Визначився останній, несподіваний учасник півфіналу Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 15 листопада 2025, 00:09
Фелікс Оже-Альяссім
Канадець Фелікс Оже-Альяссім (8) став останнім півфіналістом Підсумкового турніру в одиночному розряді. В очному матчі він обграв іншого претендента на вихід у плейоф від групи "Бйорн Борг", німця Александра Звєрєва (3).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(4).

Варто зазначити, що Оже-Альяссім виграв найбільше тай-брейків серед усіх гравців АТР-туру за рік 32. Другий сет проти Звєрєва канадець забрав саме на тринадцятому геймі.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий турнір, 3 тур, 14 листопада

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:4, 7:6(4)

Це була десята очна зустріч суперників, Оже-Альяссім виграв чотири рази, у тому числі, обидва поєдинки поточного сезону.

Фелікс посів друге місце у групі "Бйорн Борг" й у півфіналі зустрінеться з переможцем квартету "Джиммі Коннорс", першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом. Це дебютний виход до плейоф для канадця у кар'єрі.

Півфінальні пари в одиночному розряді Підсумкового турніру

  • Карлос Алькарас (Іспанія) Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
  • Яннік Сіннер (Італія) Алекс де Мінор (Австралія)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 15 листопада.

Нагадаємо, що трохи раніше Яннік Сіннер здобув третю перемогу на груповому етапі, обігравши американця Бена Шелтона (5). Цей матч не мав турнірного значення для обох тенісистів.

