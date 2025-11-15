Українська правда
Оже-Альяссім: Якщо гравець хоче проводити менше турнірів – хай залишається вдома

Станіслав Матусевич — 15 листопада 2025, 13:50
Фелікс Оже-Альяссім
Instagram

Фелікс Оже-Альяссім після перемоги над німцем Александром Звєрєвим прокоментував свій дебютний вихід у півфінал Підсумкового турніру та висловив цікаву думку щодо перенасиченості тенісного календаря спортсменів.

Слова канадця наводить офіційний сайт АТР.

Оже-Альяссім не тільки вперше пробився у півфінал ATP Finals, а й з наступного тижня дебютує у топ-5 чоловічого рейтингу.

"У поєдинках такого рівня завжди будуть злети і падіння. В кінці все залежало від мого підходу  саме правильний підхід і допоміг мені пройти далі. Я грав не в ідеальний теніс, але навіть цього вистачило.

Коли гравець досягає позиції або результату, яких раніше не мав  це завжди позитив. Для мене це перший півфінал на цьому турнірі. Я вже був шостим, тому піднятися на одну позицію  приємно",  оцінив дві визначні для себе події тенісист.

На питання про незадоволення багатьох гравців перенасиченістю тенісного календаря протягом року Фелікс висловився доволі різко.

"Думаю, деякі гравці просто втратили відчуття перспективи. Я розумію, що можна втомитися  я теж втомлююся. Я подорожую, бачу зовсім інші реалії в світі. Ми  щасливі і привілейовані люди.

На мою скромну думку, кожен день я прокидаюся і отримую задоволення від того, що я тут. Навіть якщо програю  засмучуся на день, і все. Якщо гравець хоче проводити менше турнірів  хай залишається вдома. Ніхто не змушує його тут бути".

Нагадаємо, що 15 листопада Оже-Альяссім зустрінеться з першою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом у півфіналі Підсумкового турніру. Початок матчу заплановано на 21:30 за київським часом.

