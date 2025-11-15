Оже-Альяссім: Якщо гравець хоче проводити менше турнірів – хай залишається вдома

Фелікс Оже-Альяссім після перемоги над німцем Александром Звєрєвим прокоментував свій дебютний вихід у півфінал Підсумкового турніру та висловив цікаву думку щодо перенасиченості тенісного календаря спортсменів.

Слова канадця наводить офіційний сайт АТР.

Оже-Альяссім не тільки вперше пробився у півфінал ATP Finals, а й з наступного тижня дебютує у топ-5 чоловічого рейтингу.

"У поєдинках такого рівня завжди будуть злети і падіння. В кінці все залежало від мого підходу – саме правильний підхід і допоміг мені пройти далі. Я грав не в ідеальний теніс, але навіть цього вистачило. Коли гравець досягає позиції або результату, яких раніше не мав – це завжди позитив. Для мене це перший півфінал на цьому турнірі. Я вже був шостим, тому піднятися на одну позицію – приємно", – оцінив дві визначні для себе події тенісист.

На питання про незадоволення багатьох гравців перенасиченістю тенісного календаря протягом року Фелікс висловився доволі різко.

"Думаю, деякі гравці просто втратили відчуття перспективи. Я розумію, що можна втомитися – я теж втомлююся. Я подорожую, бачу зовсім інші реалії в світі. Ми – щасливі і привілейовані люди. На мою скромну думку, кожен день я прокидаюся і отримую задоволення від того, що я тут. Навіть якщо програю – засмучуся на день, і все. Якщо гравець хоче проводити менше турнірів – хай залишається вдома. Ніхто не змушує його тут бути".

Нагадаємо, що 15 листопада Оже-Альяссім зустрінеться з першою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом у півфіналі Підсумкового турніру. Початок матчу заплановано на 21:30 за київським часом.