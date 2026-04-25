Сіннер: Мені дуже не вистачатиме Алькараса

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував рішення Карлоса Алькараса знятися з Ролан Гаррос-2026.

Слова італійського спортсмена наводить Punto de break.

"Найважливіше, щоб він якнайшвидше повернувся. Очевидно, з цією новиною деякі речі трохи змінюються. Його дуже не вистачатиме в цей період, особливо мені, звичайно, але є й інші гравці, яких дуже важко перемогти, тож подивимось. Найважливіше сказати, що тенісу потрібен Карлос. Теніс набагато кращий спорт, коли він є.

Але він молодий, і важкі періоди можуть траплятися. Я впевнений, що він повернеться сильнішим. Травми завжди складні, особливо зап'ястя — це дуже делікатна зона. Ми бачили це в інших гравців у минулому, це справді може все ускладнити. Я сподіваюся, що він повернеться і більше не матиме проблем. Я також вважаю, що добре для нього і його команди не поспішати. Якщо повернутися занадто рано, пізніше може бути гірше. Ми всі хочемо, щоб він повернувся конкурентним. Думаю, його наступною ціллю буде Вімблдон, і я сподіваюся, що він там буде", – заявив Сіннер.