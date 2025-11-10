Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чинний чемпіон здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 10 листопада 2025, 23:40
Чинний чемпіон здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі
Яннік Сіннер
Getty images

Друга ракетка світу, чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер вдало стартував на цьогорічному змаганні. У першому турі групового раунду італієць обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Протягом другого сету Оже-Альяссім неодноразово брав медичні таймаути через проблеми з лівою гомілкою.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий турнір, 1 тур, 10 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:5, 6:1

Це була сьома очна зустріч суперників, Сіннер виграв чотири рази. Зазначимо, що поточного року італієць здобув чотири перемоги в чотирьох поєдинках проти канадця.

Обидва спортсмени виступають у групі "Бйорн Борг", де напередодні в матчі першого туру німець Александр Звєрєв обіграв американця Бена Шелтона.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Підсумковий турнір ATP Яннік Сіннер Фелікс Оже-Альяссім

Яннік Сіннер

Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко – найкращий українець в оновленому рейтингу АТР
Сіннер – про титул у Парижі та лідерство в рейтингу АТР: Все залежить не тільки від мене
Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Парижі і повернув собі лідерство в рейтингу АТР
Крок до лідерства в рейтингу АТР: Сіннер легко вийшов у фінал паризького Мастерсу
Медведєв на Підсумковий не їде: на паризькому Мастерсі визначилася друга пара півфіналістів

Останні новини