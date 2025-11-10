Чинний чемпіон здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі

Друга ракетка світу, чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер вдало стартував на цьогорічному змаганні. У першому турі групового раунду італієць обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Протягом другого сету Оже-Альяссім неодноразово брав медичні таймаути через проблеми з лівою гомілкою.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 1 тур, 10 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:5, 6:1

Це була сьома очна зустріч суперників, Сіннер виграв чотири рази. Зазначимо, що поточного року італієць здобув чотири перемоги в чотирьох поєдинках проти канадця.

Обидва спортсмени виступають у групі "Бйорн Борг", де напередодні в матчі першого туру німець Александр Звєрєв обіграв американця Бена Шелтона.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.