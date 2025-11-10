Минулорічний фіналіст Підсумкового турніру вдало стартував у новому розіграші трофею

Американець Тейлор Фрітц (6), минулорічний фіналіст Підсумкового турніру, здобув перемогу в матчі першого туру нинішніх змагань, які проходять у Турині. На стадії групового раунду він впевнено обіграв італійця Лоренцо Музетті.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Фрітц за поєдинок зробив 13 ейсів і не втратив жодної своєї подачі.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 1 тур, 10 листопада

Тейлор Фрітц (США) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:3, 6:4

Це була шоста очна зустріч суперників, кожен виграв по три поєдинки.

Обидва спортсмени виступають у групі "Джиммі Коннорс", де напередодні в матчі першого туру іспанець Карлос Алькарас переміг австралійця Алекса де Мінора.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що Лоренцо Музетті потрапив на Підсумковий турнір завдяки відмові від участі у змаганні легендарного серба Новака Джоковича.