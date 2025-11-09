Алькарас успішно стартував на чоловічому Підсумковому турнірі

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас переміг австралійця Алекса де Мінора (7) у стартовому матчі одиночного розряду чоловічого Підсумкового турніру, який відбувається в італійському Турині.

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:2.

Матч міг піти за іншим сценарієм, якби на тай-брейку першої партії де Мінор, ведучи 5:4, не програв обидва очки на своїй подачі. Алькарас на повну скористався своєю можливістю.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 1 тур, 9 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:6(5), 6:2

Це була п'ята очна зустріч суперників, усі залишилися за іспанцем.

Обидва спортсмени виступають у групі "Джиммі Коннорс", де їхніми суперниками є ще Тейлор Фрітц (4, США) та Лоренцо Музетті (9, Італія). Гра між цими тенісистами відбудеться 10 листопада.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що легендарний серб Новак Джокович відмовився від участі на Підсумковому турнірі, його місце посів Лоренцо Музетті.