У суботу, 8 листопада, завершилося останнє велике змагання сезону в жіночому тенісі. Підсумковий турнір вдруге поспіль проходив у саудівському Ер-Ріяді.

Факт проведення змагання найкращих тенісисток планети під егідою арабських шейхів, з одного боку, радував гравчинь, адже призовий фонд у порівнянні з 2023 роком, останнім, так би мовити, досаудівським, виріс одразу на 70%. Іншою стороною медалі є значне зниження інтересу до турніру, адже теніс на Близькому Сході не користується великою популярністю.

Вісім тенісисток були традиційно поділені на два квартети, з яких по дві найкращі гравчині виходили до півфіналу, після чого у грі на вибування визначали між собою переможницю. Почнемо з групи, яка стартувала першою.

Місце Тенісистка І В П С О 1 Єлена Рибакіна 3 3 0 6-1 3 2 Аманда Анісімова 3 2 1 4-4 2 3 Іга Швьонтек 3 1 2 4-4 1 4 Медісон Кіз 3 0 2 1-4 0 5 Єкатерина Александрова 3 0 1 0-2 0



Зрозумілою фавориткою групи "Серена Вільямс" була друга ракетка світу Швьонтек. Полька видала ударну другу половину сезону, єдине, що мало непокоїти її шанувальників – невдалий виступ на двох останніх китайських "тисячниках".

Стартувала на Підсумковому Іга переконливо, розгромивши Медісон Кіз. Правда, перед зустріччю в такому результаті мало хто сумнівався, адже американка, вигравши у січні Australian Open, надалі виглядала все гірше й гірше, а після вильоту в першому колі домашнього мейджору в кінці серпня перед вояжем до Ер-Ріяда не виступила на жодному турнірі.

А ось другий розгром першого ігрового дня спрогнозувати було важко. Єлена Рибакіна, яка цілий місяць перед Підсумковим турніром грала кожного тижня, постійно доходячи до вирішальних стадій змагань заради можливості кваліфікуватися на WTA Finals, не виявила жодних ознак втоми, каменя на камені не залишивши від Аманди Анісімової.

Перший млинець для американки на дебютному для неї Підсумковому вийшов глевким, попри її цілеспрямовану підготовку до турніру. Як тут вчергове не згадати про роль психології в жіночому тенісі?

Матчі другого туру групи вийшли більш конкурентними. Правда, лише в тому плані, що закінчилися кожен у трьох сетах. Після програшу першої партії що Рибакіна декласувала Швьонтек (Іга своєю жахливою статистикою невимушених помилок дуже допомогла казахстанці), що Анісімова не залишила шансів Кіз.

Перед вирішальним туром Рибакіна мала дві перемоги, забезпечивши цим собі не тільки вихід у півфінал, а й перше місце у квартеті. Анісімова та Швьонтек виграли по разу й мали вирішувати в очному протистоянні долю другої путівки до плейоф.

Кіз втратила всі шанси на продовження боротьби. До того ж, Медісон підхопила вірусну інфекцію й знялася зі змагань. На одну гру її замінила друга запасна росіянка Єкатерина Александрова. Цікаво, що перша запасна, її співвітчизниця Мірра Андрєєва відмовилася виходити на корт через неналежний фізичний стан.

Александрова свій матч Рибакіній без особливого спротиву програла, однак заробила просто за участь у турнірі 335 тисяч доларів.

Зустріч за вихід у півфінал між Анісімовою та Швьонтек виправдала свій статус. У перших двох сетах інтрига дивувала несподіваними розворотами.

В першій партії перевагу та 4 брейк-пойнти мала американка, однак сет забрала на тай-брейку полька. У другій ближче до успіху на подачах суперниці була Іга, а в підсумку вирішальний брейк зробила Аманда. Успіх додав Анісімовій сил, третій сет вона провела натхненно, вигравши поєдинок з рахунком 6:7(3), 6:4. 6:2, і вийшла у півфінал з другої позиції у квартеті.

Група "Штеффі Граф"



Місце Тенісистка І В П С О 1 Аріна Сабалєнка 3 3 0 6-1 3 2 Джессіка Пегула 3 2 1 5-3 2 3 Коко Гофф 3 1 2 3-4 1 4 Жасмін Паоліні 3 0 3 0-6 0



У квартеті імені видатної німкені головною претенденткою на першу позицію була "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. За іншу путівку до півфіналу мали боротися дві американки. Тут прогнози справдилися.

Зустріч Джессіки Пегули та Коко Гофф відбулася вже у першому турі. І залишила безліч питань щодо гри 21-річної чинної чемпіонки Підсумкового турніру. Як Гофф вдалося виграти одну партію матчу, в якому вона припустилася загалом 17 подвійних та 75 невимушених помилок, збагнути важко. Втім, дива не сталося, і Пегула святкувала перемогу.

У іншому матчі першого туру Сабалєнка очікувано не мала проблем із Жасмін Паоліні.

Італійка взагалі виглядала в одиночному розряді безпорадною. У кожному з трьох поєдинків вона не те, що не взяла ані сету, а не спромоглася в жодній партії виграти більше трьох геймів.

Можливо, Жасмін робила ставку на парний турнір, розуміючи, що в одиночці боротися за півфінал буде важко. Однак і там, з досвідченою партнеркою Сарою Еррані, з групи вийти не вдалося.

Оскільки інтриги в матчах Паоліні проти американок не спостерігалося, залишалося єдине питання, чи зможуть Пегула чи Гофф перемогти Сабалєнку, щоб спробувати не пустити її до плейоф.

Не змогли. Максимум, чого вдалося досягнути Джессіці та Коко – один виграний сет у білоруски на двох. Тож, Сабалєнка зі стовідсотковим показником вийшла у півфінал з першої позиції, а Пегула з двома перемогами – з другої. Чемпіонка змагань 2024 року Гофф не зуміла подолати груповий етап.

Півфінали

Єлена Рибакіна – Джессіка Пегула 4:6, 6:4, 6:3

Обидва півфінали вийшли бойовими, з неможливістю передбачити переможниць поєдинків до самого кінця зустрічей. Однак загальний малюнок гри в них був різним. Рибакіна та Пегула ніби сперечалися, хто здатен зробити більше невимушених помилок.

Казахстанка виграла цю сумнівну номінацію з солідним відривом, однак вона грала першим номером і була набагато більш результативною в атаці. Теніс Пегули побудований, в першу чергу, на стабільності глибоких ударів, а з влучністю по довжині в американки спостерігалися серйозні проблеми.

Тому навіть із 67 невимушеними помилками Рибакіна зуміла здобути перемогу і вийти у фінал.

Аріна Сабалєнка – Аманда Анісімова 6:3, 3:6, 6:3

Другий півфінал вийшов набагато якіснішим за рівнем гри. Перша ракетка світу все ж диктувала свої умови, й Анісімовій вдалося забрати перевагу до своїх рук лише тоді, коли в суперниці стало виходити менше.

Після програної другої партії Сабалєнка повернула собі впевненість і вдруге за два місяці перемогла американку. Втім, Анісімова має всі підстави бути задоволеною своїм дебютним виступом на Підсумковому турнірі.

Фінал

Єлена Рибакіна – Аріна Сабалєнка 6:3, 7:6(0)

Українські уболівальники точно не мали підстав для позитивних емоцій у фіналі, зважаючи на особи його учасниць. Довірена особа білоруського диктатора Лукашенка зустрічалася з московською казахстанкою, яка четвертий рік не здатна вичавити з себе хоч щось стосовно будь-яких питань, пов'язаних із війною Росії в Україні.

У саудівській версії поєдинку жаби проти гадюки сильнішою виявилася Рибакіна, яка запропонувала Сабалєнці темп гри, який та не змогла підтримувати. Новій чемпіонці Підсумкового турніру вперше за три поспіль роки участі вдалося вийти з групи й одразу дістатися до титулу.

Це перша перемога на WTA Finals для Казахстану, хоч достеменно незрозуміло, яке відношення до чемпіонки має ця країна. Сабалєнка ж другий рік поспіль завершить на першому місці світового рейтингу.

На церемонії нагородження не обійшлося без демаршу. Рибакіна відмовилася робити спільне фото з гендиректоркою WTA Поршею Арчер нібито через тимчасове відсторонення у 2025 році тренера тенісистки Стефано Вукова, пов'язане з порушенням кодексу етики. Нам би її проблеми.

Паралельно з одиночками, в Ер-Ріяді відбувався парний турнір восьми найкращих дуетів світу за підсумками року. Тут теж позитиву для наших вболівальників немає, адже титул здобули росіянка Вероніка Кудерметова разом із бельгійкою Елізе Мертенс. У фіналі вони обіграли пару Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) з рахунком 7:6(4), 6:1.

Що далі?

Найкращі тенісистки планети йдуть у недовгу відпустку, щоб уже в грудні почати готуватися до старту нового сезону. На тиждень пізніше це матимуть можливість зробити чоловіки, яким ще належить з 9 по 16 листопада провести свій Підсумковий турнір в італійському Турині.

Є велика ймовірність того, що після нього втретє за два місяці зміниться перша ракетка світу, тож пропустити таку подію ніяк не можна.