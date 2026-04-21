Чинний чемпіон Ролан Гаррос може пропустити цьогорічний турнір

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас ризикує пропустити цьогорічний Ролан Гаррос, на якому він є дворазовим чинним чемпіоном.

Про це повідомляє Punto de Break.

Через травму зап'ястя Алькарас знявся перед матчем другого кола на турнірі АТР 500 в Барселоні й не виступить на Мастерсі в Мадриді.

"Попереду дуже довга кар'єра, багато років гарної гри у теніс. Форсування виступу на цьогорічному Ролан Гаррос може сильно нашкодити мені у майбутніх турнірах, тому подивимося, як пройде це випробування, ми на це розраховуємо. Я хотів би повернутися трохи пізніше і показати хорошу гру, ніж зробити це раніше і виступити погано. Потрібно бути обережним, адже кар'єра тенісиста може бути дуже довгою", – сказав Алькарас.

Поточного року Ролан Гаррос відбудеться в Парижі з 18 травня по 7 червня.

Нагадаємо, останнім турніром, який Карлос дограв до кінця, став Мастерс у Монте-Карло. У його фіналі Алькарас поступився своєму принциповому супернику, італійцю Янніку Сіннеру, і втратив лідерство у світовому рейтингу.