Оже-Альяссім залишив собі шанси вийти в півфінал Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2025, 18:00
Фелікс Оже-Альяссім (8) здобув важку перемогу в матчі другого туру групи "Бйорн Борг" Підсумкового турніру. У поєдинку двох невдах стартових поєдинків канадець здолав американця Бена Шелтона (5).

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(7), 7:5.

У другій партії Оже-Альяссім виграв тай-брейк лише з четвертого сет-пойнту, а в третій здобув перемогу з третього матч-пойнту.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий турнір, 2 тур, 12 листопада

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Бен Шелтон (США) 4:6, 7:6(7), 7:5

Це була друга очна зустріч суперників, канадець поки не програвав.

Шанси Оже-Альяссіма на посідання одного з перших двох місць у групі та вихід у півфінал значно зросли. В останньому турі для цього йому необхідно перемагати німця Александра Звєрєва (3).

А ось Шелтон втратить усі шанси на плейоф, якщо 12 листопада у вечірній зустрічі італієць Яннік Сіннер (2) обіграє Звєрєва.

Нагадаємо, що напередодні в матчах квартету "Джиммі Коннорс" Підсумкового турніру перемоги здобули Карлос Алькарас (1, Іспанія) та Лоренцо Музетті (9, Італія).

