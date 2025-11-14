Сіннер вийшов у півфінал Підсумкового турніру з максимальним результатом

Минулорічний переможець Підсумкового турніру Яннік Сіннер (2) здобув третю перемогу на груповому етапі цьогорічного розіграшу трофею. Італієць у матчі третього туру квартету "Бйорн Борг" обіграв американця Бена Шелтона (5).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(3).

За всю зустріч Шелтон мав лише один брейк-пойнт, однак не зумів його використати.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 3 тур, 14 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США) 6:3, 7:6(3)

Це була дев'ята очна зустріч суперників, Сіннер виграв вісім разів, у тому числі, всі чотири поєдинки поточного сезону.

Матч не мав турнірного значення для обох суперників, адже Яннік достроково став переможцем групи, а Шелтон не міг піднятися вище четвертої позиції. У півфіналі Сіннер зустрінеться з австралійцем Алексом де Мінором (7). Гра відбудеться 15 листопада.

Доля другого місця у квартеті "Бйорн Борг" та ще однієї путівки до півфіналу вирішуватиметься в матчі Звєрєва та Фелікса Оже-Альяссіма (8, Канада) 14 листопада о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що з групи "Джиммі Коннорс" Підсумкового турніру в півфінал вийшли Карлос Алькарас і Алекс де Мінор.