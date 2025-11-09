Третя ракетка світу виграв у першому турі групового етапу Підсумкового турніру

Александр Звєрєв (3, Німеччина) здобув перемогу в стартовому для себе матчі Підсумкового турніру, який проходить у Турині. Німець обіграв американця Бена Шелтона (6).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(6).

На тай-брейку другої партії Шелтон був попереду 4:0 та 6:3, однак Звєрєв забрав п'ять очок поспіль, вигравши сет і матч.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 1 тур, 9 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Бен Шелтон (США) 6:3, 7:6(6)

Це була п'ята очна зустріч суперників, усі виграв Звєрєв.

Обидва спортсмени виступають у групі "Бйорн Борг", де їхніми суперниками є Яннік Сіннер (1, Італія) та Фелікс Оже-Альяссім (8, Канада). Матч між цими тенісистами відбудеться 10 листопада.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що у групі "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі трохи раніше відбувся один матч. Іспанець Карлос Алькарас (2) переміг австралійця Алекса де Мінора (7).