Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Третя ракетка світу виграв у першому турі групового етапу Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 9 листопада 2025, 23:28
Третя ракетка світу виграв у першому турі групового етапу Підсумкового турніру
Александр Звєрєв
Getty images

Александр Звєрєв (3, Німеччина) здобув перемогу в стартовому для себе матчі Підсумкового турніру, який проходить у Турині. Німець обіграв американця Бена Шелтона (6).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(6).

На тай-брейку другої партії Шелтон був попереду 4:0 та 6:3, однак Звєрєв забрав п'ять очок поспіль, вигравши сет і матч.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий турнір, 1 тур, 9 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Бен Шелтон (США) 6:3, 7:6(6)

Це була п'ята очна зустріч суперників, усі виграв Звєрєв.

Обидва спортсмени виступають у групі "Бйорн Борг", де їхніми суперниками є Яннік Сіннер (1, Італія) та Фелікс Оже-Альяссім (8, Канада). Матч між цими тенісистами відбудеться 10 листопада.

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожен гравець проводить по три поєдинки, за результатами яких по два найкращі тенісисти з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що у групі "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі трохи раніше відбувся один матч. Іспанець Карлос Алькарас (2) переміг австралійця Алекса де Мінора (7).

Підсумковий турнір WTA Бен Шелтон Александр Звєрєв

Александр Звєрєв

Крок до лідерства в рейтингу АТР: Сіннер легко вийшов у фінал паризького Мастерсу
Медведєв на Підсумковий не їде: на паризькому Мастерсі визначилася друга пара півфіналістів
На Мастерсі в Парижі визначилися чвертьфіналісти
Сіннер здобув четвертий титул у поточному сезоні
Друга та третя ракетки світу зіграють в фіналі турніру АТР у Відні

Останні новини