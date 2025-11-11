Алькарас у непростому матчі здобув другу перемогу на Підсумковому турнірі

Іспанець Карлос Алькарас здобув другу перемогу в двох матчах на Підсумковому турнірі, що проходить у Турині. У затяжному поєдинку двох лідерів групи "Джиммі Коннорс" лідер світового рейтингу здолав американця Тейлора Фрітца (6).

Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 7:5, 6:3.

Перші дві партії були абсолютно рівними, і тільки у третій перевага Алькараса стала очевидною.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 2 тур, 11 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фрітц (США) 6:7(2), 7:5, 6:3

Це була шоста очна зустріч суперників, п'ять із них виграв іспанець.

Алькарас поки не забезпечив собі вихід у півфінал. 11 листопада о 21:30 за київським часом відбудеться другий матч туру в групі "Джиммі Коннорс".

Якщо австралієць Алекс де Мінор (7) переможе італійця Лоренцо Музетті (9), то Карлос гарантує собі першу позицію в групі. В іншому випадку двоє півфіналістів від квартету визначаться в останньому третьому турі.

Нагадаємо, що на старті Підсумкового турніру Алькарас обіграв Музетті у двох сетах.