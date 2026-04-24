Друга ракетка світу пропустить Ролан Гаррос-2026

Зірковий іспанський тенісист Карлос Алькарас пропустить Ролан Гаррос-2026.

Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.

Окрім Ролан Гаррос-2026, Алькарас також пропустить грунтовий Мастерс у Римі. Причиною такого рішення стало травма зап'ястя.

Через неї Алькарас знявся перед матчем другого кола на турнірі АТР 500 в Барселоні та пропустив Мастерс у Мадриді.

"З огляду на результати сьогоднішніх тестів ми вирішили, що найрозумніше буде проявити обережність і не брати участі в турнірах у Римі та на Ролан Гаррос, щоб дочекатися оцінки прогресу та вирішити, коли повернутися на корт. Для мене це важкий період, але я впевнений, що ми вийдемо з нього сильнішими", – написав Алькарас.

Нагадаємо, Ролан Гаррос-2026 відбудеться з 18 травня до 7 червня. Мастерс у Римі стартує 28 квітня та завершиться 17 травня.

Зазначимо, що 22-річний Алькарас є переможцем Ролан Гаррос 2024 і 2025 років.