Друга ракетка світу взяв участь у "ґрунтовій" фотосесії для культового журналу
Друга ракетка світу Карлос Алькарас продовжує відновлення після травми зап'ястя, через яку був змушений достроково завершити ґрунтовий сезон.
Іспанський тенісист раніше знявся з турнірів у Барселоні та Мадриді, а згодом підтвердив, що також пропустить Ролан Гаррос.
Втім, ще до отримання травми Алькарас встиг взяти участь у стильній фотосесії для Vanity Fair, присвяченій саме ґрунтовому сезону.
На кадрах іспанець позує у яскравих образах, а сама фотосесія швидко розлетілася соцмережами серед фанатів тенісу.
Уболівальники активно підтримують Карлоса та сподіваються якнайшвидше побачити його повернення на корт.
