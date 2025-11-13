Українська правда
Алькарас вийшов у півфінал Підсумкового турніру та допоміг іншому тенісисту

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2025, 23:24
Карлос Алькарас
Getty images

Перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув третю перемогу в трьох матчах групового раунду Підсумкового турніру. Іспанець легко переміг італійця Лоренцо Музетті (9).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий турнір, 3 тур, 13 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:4, 6:1

Це була дев'ята очна зустріч суперників, вісім із них виграв іспанець. Алькарас посів перше місце в групі "Джиммі Коннорс". Його суперник у півфіналі ATP Finals визначиться 14 листопада в очному поєдинку між Александром Звєрєвим (3, Німеччина) та Феліксом Оже-Альяссімом (8, Канада).

Карлос незалежно від подальших результатів на Підсумковому турнірі гарантував собі перший рядок світового рейтингу за підсумками року.

Найбільше ж перемога Алькараса потішила австралійця Алекса де Мінора (7). З одним виграшем у трьох матчах він у підсумку посів другу позицію в групі "Джиммі Коннорс" і вийшов у півфінал, де зустрінеться з другою ракеткою світу Янніком Сіннером із Італії.

Музетті ж залишився останнім у квартеті.

Нагадаємо, що трохи раніше де Мінор несподівано переміг американця Тейлора Фрітца і позбавив того шансів на плейоф.

