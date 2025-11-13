Де Мінор здобув несподівану перемогу й претендує на вихід у півфінал Підсумкового турніру

Австралієць Алекс де Мінор (7) несподівано обіграв чинного фіналіста Підсумкового турніру Тейлора Фрітца (6) в матчі групи "Джиммі Коннорс" цьогорічного розіграшу трофею.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий турнір, 3 тур, 13 листопада

Алекс де Мінор (Австралія) – Тейлор Фрітц (США) 7:6(3), 6:3

Це була одинадцята очна зустріч суперників, австралієць переміг вшосте.

Де Мінор здобув дебютну для себе перемогу на Підсумкових турнірах. З однією звитягою у трьох зіграних матчах Алекс має непогані шанси на вихід у півфінал з другого місця групи. Для цього йому потрібно, щоб Карлос Алькарас, перша ракетка світу, у вечірній зустрічі 13 листопада обіграв Лоренцо Музетті.

Іспанець уже забезпечив собі продовження боротьби, однак поразка від італійця відкине його на другу позицію в групі "Джиммі Коннорс", що означатиме зустріч у півфіналі з Янніком Сіннером. Очевидно, Алькарас намагатиметься уникнути такого розвитку подій.

Тейлор Фрітц за будь-яких розкладів змагання уже завершив.

Нагадаємо, що в групі "Бйорн Борг" Сіннер уже забезпечив собі перше місце, а за друге 14 листопада поборються німець Александр Звєрєв та канадець Фелікс Оже-Альяссім.