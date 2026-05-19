Зірковий іспанський тенісист Карлос Алькарас пропустить Вімблдон-2026.

Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Моє відновлення йде добре, і я почуваюся набагато краще, але, на жаль, я ще не готовий до гри, тому мушу відмовитися від участі в турнірах на траві – Квінз клабі та Вімблдоні. Це два справді особливі для мене турніри, і я дуже сумуватиму за ними. Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися якомога швидше", – написав іспанець.

Нагадаємо, цієї весни Алькарас зазнав травми зап'ястя, через яку пропустив ряд престижних грунтових турнірів і не вийде на старт Ролан Гаррос-2026. Тепер же Карлос не вийде і на старт Вімблдону-2026, який пройде з 29 червня до 12 липня.

Нагадаємо, Алькарас вигравав Вімблдон у 2023 і 2024 роках, а минулого року програв у фіналі Янніку Сіннеру.