Алькарас отримав трофей за досягнення у рейтингу в поточному сезоні

Карлос Алькарас отримав кубок за закінчення сезону-2025 у статусі першої ракетки світу. Нагородження відбулося під час проведення Підсумкового турніру в Турині.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Після здобуття трьох перемог у груповому раунді ATP Finals Алькарас став недосяжним за очками для свого єдиного переслідувача в рейтингу, італійця Янніка Сіннера.

"Чесно кажучи, це неймовірне задоволення – бути номером один. Це те, для чого я дуже старанно працюю щодня зі своєю командою. Але це шлях, який ти проходиш не самостійно. Ти проходиш його разом з усією своєю командою, з родиною, з близькими людьми, які підтримують тебе і в важкі моменти, і в хороші. Для мене це величезне досягнення. Чесно, це означає для мене весь світ, і я просто дуже пишаюся і щасливий", – прокоментував свій успіх іспанець.

Поточного сезону Алькарас став тріумфатором восьми турнірів. Карлос переміг на Ролан Гаррос та US Open, виграв три Мастерси: в Монте-Карло, Римі та Цинциннаті та здобув титули на змаганнях АТР 500 в Роттердамі, Лондоні та Токіо.

Нагадаємо, що 15 листопада у півфіналі Підсумкового турніру Алькарас зустрінеться з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом.