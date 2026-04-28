Рибакіна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді від іншої ексросіянки
Друга ракетка світу казахстанка Єлена Рибакіна сенсаційно програла в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді австрійці Анастасії Потаповій (56).
Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(8), 4:6.
У другій партії фаворитка вела 4:2, однак програла 4 гейми поспіль.
Зазначимо, що обидві тенісистки свого часу представляли Росію. Рибакіна змінила громадянство у 2018 році, а Потапова – у 2025-му.
Суперниці зустрічалися втретє, австрійка має дві перемоги. В наступному раунді змагань Потапова зіграє проти Кароліни Плішкової (197, Чехія).
Нагадаємо, що до чвертьфінальної стадії турніру в Мадриді після перемоги над американкою Кеті Макнеллі (76) вийшла українка Марта Костюк (23).