Рибакіна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді від іншої ексросіянки

Друга ракетка світу казахстанка Єлена Рибакіна сенсаційно програла в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді австрійці Анастасії Потаповій (56).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(8), 4:6.

У другій партії фаворитка вела 4:2, однак програла 4 гейми поспіль.

Зазначимо, що обидві тенісистки свого часу представляли Росію. Рибакіна змінила громадянство у 2018 році, а Потапова – у 2025-му.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу, 27 квітня

Анастасія Потапова (Австрія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:6(8), 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, австрійка має дві перемоги. В наступному раунді змагань Потапова зіграє проти Кароліни Плішкової (197, Чехія).

Нагадаємо, що до чвертьфінальної стадії турніру в Мадриді після перемоги над американкою Кеті Макнеллі (76) вийшла українка Марта Костюк (23).