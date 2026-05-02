Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати

Дорослішання – це не вік у паспорті, а внутрішні зміни

Початок весни 2026 року став найкращим часом у кар'єрі Марти Костюк. Слідом за другим титулом турнірів WTA 250, здобутим у французькому Руані, прийшла перша перемога на "тисячнику".

У фіналі в Мадриді Марта здолала принципову суперницю з країни-агресорки, Мірру Андрєєву, показавши прекрасний атакувальний теніс.

Прогрес Костюк у поточному сезоні є очевидним навіть для тих, хто уважно не стежить за подіями в цьому виді спорту. Три фінали змагань різного рівня та два титули за чотири місяці кажуть самі за себе.

Марта Костюк Denis Didkivskiy

Пропоную поглянути на успіхи Марти не тільки з чисто тенісної точки зору. В індивідуальних видах психологія спортсмена зазвичай важливіша за його скіли на ігровому майданчику.

Яскравий приклад – Еліна Світоліна, багаторічна перша ракетка країни, яка за рівнем таланту поступається і Костюк, і Даяні Ястремській, і ще кільком тенісисткам незалежної України. А побити її досягнення в осяжному майбутньому буде дуже важко. Працелюбність і цілеспрямованість Еліни дають фору природному дару.

Повернімося до Костюк та факторів, що сприяли її прогресу.

Поступове дорослішання

Найперше тут мова піде не про вік. Адже, як то кажуть, з ним повинна з'являтися мудрість, однак часто він приходить сам. Цифри в паспорті далеко не завжди відображають дорослу, розумну поведінку.

Марта вже у 14 років у фізичному плані виглядала добре розвиненою дівчиною. Саме у цьому віці вона стала переможницею юніорського Australian Open, обігравши в фіналі на 3 роки старшу швейцарку Масарову.

Українці пророкували швидкий прорив до еліти світового тенісу, однак туди Костюк почала стукатися тільки зараз, майже у 24. При тому, що в професіонали вона перейшла 15-річною.

Найпершу причину я вбачаю не в нестачі коштів на хорошу тенісну школу та тренера на зорі кар'єри. Певну роль це відіграло, проте не стало головним. Адже, пробившись у 18 років до топ-100 і заробляючи непогані гроші, вирішального прориву в якості тенісу в Костюк не сталося.

В той час на турніри Марта їздила зі своєю мамою Талиною. Коли в юної тенісистки не виходила гра, на корті часто можна було спостерігати театр однієї акторки. Після простих помилок Костюк кричала щось не дуже гарне на адресу матері, кидала ракетки, плакала.

В історії є тенісисти, наприклад, італієць Фабіо Фоньїні, якого виплески власних емоцій заводили, додавали необхідного імпульсу. У випадку Марти це не працювало, її психи на корті зазвичай призводили до ще більшого погіршення гри.

Багато хто разом із автором цих рядків очікували, коли Костюк нарешті подорослішає, стане більш врівноваженою й нарешті розкриє свій великий тенісний талант.

У листопаді 2023-го несподівано з'явилася новина про одруження Марти з Георгієм Кизименком, колишнім тенісистом, нині фінансовим трейдером. Особисто я спочатку сприйняв цю подію як ще один епатажний хід емоційної дівчини.

І, очевидно, помилився.

Марта Костюк із чоловіком після тріумфу в Руані Instagram

Вважаю, що саме 1 листопада 2023-го варто вважати датою початку справжнього дорослішання Марти та її емоційної стабілізації. Перехід до подружнього життя поступово зробив із примхливої дівчинки спокійну та впевнену в собі молоду жінку.

Створення власної сім'ї накладає на обох її членів певні зобов'язання, необхідність шукати компроміси та взагалі більше використовувати здоровий глузд. З останнім компонентом у Марти завжди було все в порядку, потрібно було привести до ладу психоемоційний стан.

На чоловіка так, як на маму, на корті не покричиш. Соромно.

Паралельно зі стабілізацією особистого життя у житті Костюк з'явилася нова тренерка, полька Сандра Заневська. Вона стала другим фактором покращення результатів підопічної.

Тренерка, яка була потрібна

Заневська стала наставницею Марти у серпні 2023-го. І виявилося, що це влучання "в яблучко". Костюк і раніше казала, що тренери-чоловіки здебільшого сповідують авторитарний стиль роботи з підопічною. Тенісистку це категорично не влаштовувало.

Тренер в індивідуальних видах спорту є значно важливішою персоною для гравця, ніж у командних. Він повинен бути трохи психологом, трохи товаришем для спілкування, адже тенісист і його наставник проводять сам на сам багато часу.

Скільки критикували Еліну Світоліну за не найкращу тактичну підготовку до матчів разом із Ендрю Беттлзом, однак після народження доньки українка повернулася до співпраці зі спеціалістом. Тому що психологічний комфорт грає величезну роль для успішних виступів.

І, до речі, зараз із тактикою у Світоліної справи покращилися. Ту саму Андрєєву в Мельбурні вона розібрала на запчастини, просто навантаживши на повну її проблемний удар справа.

Заневській вдалося достукатись до підопічної. Знаменитий минулорічний жест Марти, коли вона після успішних дій на корті прикладала палець до скроні, дивлячись на тренерку, символізував саме необхідність вмикати під час гри холодну голову, а не гаряче серце.

Марта Костюк із фірмовим жестом Instagram

Спокій і впевненість в особистому житті разом із якісним і комфортним тренувальним процесом поступово стали давати результат. Костюк стала набагато спокійнішою на корті, і рівень її гри став поступово покращуватись.

Епізодично це проглядалося торік, під час ґрунтового сезону в Мадриді та Римі. Восени Костюк дуже впевнено виступила у складі збірної України, здобувши дві перемоги в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Поточного року тільки травма в Мельбурні завадила Марті показати прекрасні результати раніше за квітень.

Вгору – до зірок

Чим відрізняється топова тенісистка від просто хорошої? На питання, яке часто обговорюється вболівальниками, я дам наступну відповідь: найперше – вмінням вигравати матчі, в яких гра не йде.

Прекрасним прикладом цієї тези є перша ракетка України Еліна Світоліна. Марта донедавна таким похвалитися не могла. Тепер же перемога в руанському чвертьфіналі над Енн Лі, півфінал у Мадриді проти Потапової показують, що й Костюк здатна перемагати непростих суперниць, показуючи не найкращий теніс.

Вітряна погода завжди вважалася для Марти великою проблемою. За умов сильного вітру українка погано подавала та припускалася великої кількості невимушених помилок. І що ми побачили в Мадриді?

Один сет пішов у Костюк на пристосування до холоду та вітру у чвертьфіналі проти Носкової, а в другому наша тенісистка просто знищила суперницю. У вирішальному матчі з Андрєєвою пориви вітру зовсім не завадили Марті продемонструвати прекрасну гру під, без сумніву, великим психологічним тиском.

Висновок із цього очевидний.

Якщо не станеться якогось неприємного форс-мажору, дуже скоро ми станемо свідками входження Костюк у топ-10 рейтингу WTA. А там, хтозна, можливо, й дочекаємось феєрії на турнірах Grand Slam.

Марті у червні виповниться тільки 24. Перед нею відкриті шалені перспективи.

Удачі, зірко!