Світоліна розгромом закріпила перевагу збірної України над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна (7) здобула другу перемогу для збірної України в матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі.

Лідерка нашої команди впевнено обіграла другого номера суперниць Катажину Каву (160). Поєдинок тривав лише 53 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Початок поєдинку перетворився на гойдалки, перші чотири гейми завершувалися брейками. Кава намагалася грати в атакувальний теніс, й іноді у неї це виходило. Проте клас суперниць є зовсім різним, і Світоліна швидко показала, хто входить у топ-10 світового рейтингу.

Після рахунку 2:2 до кінця зустрічі Еліна віддала суперниці лише один гейм і здобула впевнену перемогу. Після першого дня матчу Україна виграє у Польщі – 2:0.

Світоліна за поєдинок 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Глівіце, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, 10 квітня

Україна – Польща 2:0

Еліна Світоліна (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:2, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. Світоліна з 19 виграними одиночними матчами є лідеркою збірної України в історії за кількістю перемог.

Наступні ігри команд пройдуть у Глівіце 11 квітня. Спочатку, о 13:00, відбудеться парна зустріч, а потім, якщо знадобиться, ще дві одиночних. Для загальної перемоги в матчі необхідно виграти три поєдинки.

Нагадаємо, що перше очко збірній України проти Польщі принесла наш другий номер Марта Костюк (27), яка розібралася з лідеркою суперниць Магдою Лінетт (55).