Світоліна сенсаційно обіграла другу ракетку світу і вийшла у півфінал в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9) створила приємну сенсацію, обігравши у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 13 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 6:2, 4:6, 6:4

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка здобула другу перемогу. У півфіналі Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).

Еліна повторила свій найкращий у кар'єрі результат в Індіан-Веллсі. Вперше одеситка зуміла дістатися до півфіналу у 2019 році.

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.

* Новина доповнюється