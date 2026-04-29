Олійникова повідомила про тиск на себе з боку WTA: Не дозволю себе зламати і змусити мене мовчати

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2026, 21:13
Олійникова повідомила про тиск на себе з боку WTA: Не дозволю себе зламати і змусити мене мовчати
Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про тиск, який чинить на неї керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) через активну позицію спортсменки щодо війни, яку розв'язала Росія в Україні.

Серію дописів Олійникова опублікувала в інстаграмі.

Серед іншого, тенісистка зазначила наступне.

"Я – звичайна дівчина, яка любила грати в теніс. Я любила це, бо для мене це було місце, де я могла бути собою, бути вільною, де могла виразити, ким я є. Я вірила в цінності спорту – цінності, в яких глобальні спортивні організації мене вже розчарували, але для мене все одно було важливо нести свою історію, адже я – людина з країни, що перебуває у стані війни. Я ніколи не мріяла стати відомою зіркою, і гроші ніколи не були для мене мотивацією. Але я знайшла свою мотивацію в можливості відстоювати правду.

Мій початок сезону був дуже яскравим, і для мене було важливо бачити, що люди мене чують. Але так само швидко на мене звернули увагу ті, хто вирішив діяти так, ніби війни та страждань у моїй країні не існує.

Вперше до мене звернулися на турнірі в Клуж-Напоці. Тоді я не надала цьому великого значення, бо ще не знала, що буде далі. Після цього протягом двох місяців я перебувала під постійним тиском. Від мене вимагали, попри відсутність будь-якого правила щодо деперсоналізації в інтерв'ю та заявах, припинити згадувати гравців поіменно, оскільки мої висловлювання "можуть їм зашкодити".

Мені почали погрожувати штрафами у десятки тисяч доларів, дискваліфікацією. Мої турніри (до матчів, під час і після їхнього завершення) супроводжувалися постійними розмовами з представниками WTA, які приходили "навчати" мене, як я маю говорити – а точніше, як маю мовчати.

У спробах знайти рішення з тими, хто ніколи не був у них зацікавлений, я зазнала серйозних негативних наслідків через постійний стрес. Я перестала отримувати задоволення від перебування на корті та на турнірах (за винятком матчів за національну збірну). Я бачила багато тривожних речей, і це мене душило й виснажувало.

У мене порушився сон (вже два місяці я живу з хронічним недосипанням), що призвело до проблем із концентрацією. У мене не було сил навіть відповідати на робочі повідомлення чи друзям, і я відчувала провину за свій стан, але те, що відбувалося, було просто надто виснажливим.

Я майже перестала усміхатися на корті, і мене доводило до сліз, коли я згадувала, якою була раніше – до переслідувань через мою позицію. Я сумувала за тим, як щиро раділа просто грі та атмосфері, переглядаючи фото й відео лише 2-3-місячної давнини – бо більше не могла цього відчути.

Я й надалі говоритиму прямо. Я не дозволю себе зламати і не дозволю змусити мене мовчати. Зрештою, я просто не можу прийняти такий рівень тиску й цензури – бо тоді я не бачу сенсу. Я не знаю, як довго ще гратиму, але для мене важливо говорити свою правду в тому, що я роблю. Війна триває, і є люди, які її ведуть, підтримують, фінансують, нормалізують, просувають – і я маю право називати їхні імена. Я покладаюся на усвідомлення та підтримку тих, хто мене чує – уболівальників і тенісної спільноти – бо більше мені нема на кого покластися".

Раніше суд американського Нью-Йорка відхилив позов тенісистки Лесі Цуренко проти WTA та її колишнього голови Стіва Саймона, в якому українка звинувачувала їх у заподіянні психологічної шкоди через позицію щодо російських і білоруських гравців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександра Олійникова розкритикувала низку тенісисток за підтримку Володимира Путіна.

