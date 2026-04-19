Рибакіна стала чемпіонкою представницького турніру в Штутгарті

Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У фінальному матчі вона обіграла чешку Кароліну Мухову (12).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Фінал, 19 квітня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Кароліна Мухова (Чехія) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна виграла по два матчі.

Рибакіна вдруге стала переможницею змагань у Штутгарті. У 2024 році казахстанка обіграла в фіналі українку Марту Костюк.

Головним трофеєм турніру є автомобіль Porsche від титульного спонсора.

Нагадаємо, що напередодні у Штутгарті Мухова здолала Еліну Світоліну (7) у півфінальному поєдинку.