Чемпіон Теніс

Рибакіна стала чемпіонкою представницького турніру в Штутгарті

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2026, 15:30
Рибакіна стала чемпіонкою представницького турніру в Штутгарті
Єлена Рибакіна
Getty images

Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У фінальному матчі вона обіграла чешку Кароліну Мухову (12).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Фінал, 19 квітня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Кароліна Мухова (Чехія) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна виграла по два матчі.

Рибакіна вдруге стала переможницею змагань у Штутгарті. У 2024 році казахстанка обіграла в фіналі українку Марту Костюк. 

Головним трофеєм турніру є автомобіль Porsche від титульного спонсора.

Нагадаємо, що напередодні у Штутгарті Мухова здолала Еліну Світоліну (7) у півфінальному поєдинку. 

