Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк через травму знялась з "тисячника" в Римі

Денис Іваненко — 5 травня 2026, 12:06
Костюк через травму знялась з тисячника в Римі
Марта Костюк
Denys Didkivskyi

Українська тенісистка Марта Костюк (15) знялася з турніру WTA 1000 в Римі.

Про це повідомляє BTU.

Друга ракетка України пропустить змагання через травму правого стегна. Вона мала стартувати на турнірі у другому колі поєдинком із переможницею пари Кароліна Плішкова – Джессіка Бузас Манейро.

Зазначимо, що перед Ролан Гаррос Марта планувала зіграти також на змаганнях WTA 500 у Страсбурзі. Поки що вона залишається в заявці цього турніру.

Матчі основної сітки Риму WTA 1000 триватимуть з 5 до 17 травня. На ньому гарантовано зіграють три українки, а Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна боротимуться за це право у фіналі кваліфікації.

Нагадаємо, що минулого тижня Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Читайте також :
Фото Колонка Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати
Марта Костюк травма турнір в Римі

Марта Костюк

Чи продовжить Костюк переможну серію на улюбленому змаганні Світоліної? Прев’ю до турніру в Римі
Українки отримали перших суперниць на турнірі WTA 1000 в Римі
Ніжний момент чемпіонки: Костюк показала, як чоловік привітав її із перемогою на турнірі в Мадриді
Світоліна і Костюк встановили історичне досягнення для українок у рейтингу WTA
Світоліна опустилася на 10 позицію, Костюк встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

Останні новини