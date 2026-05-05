Костюк через травму знялась з "тисячника" в Римі

Українська тенісистка Марта Костюк (15) знялася з турніру WTA 1000 в Римі.

Про це повідомляє BTU.

Друга ракетка України пропустить змагання через травму правого стегна. Вона мала стартувати на турнірі у другому колі поєдинком із переможницею пари Кароліна Плішкова – Джессіка Бузас Манейро.

Зазначимо, що перед Ролан Гаррос Марта планувала зіграти також на змаганнях WTA 500 у Страсбурзі. Поки що вона залишається в заявці цього турніру.

Матчі основної сітки Риму WTA 1000 триватимуть з 5 до 17 травня. На ньому гарантовано зіграють три українки, а Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна боротимуться за це право у фіналі кваліфікації.

Нагадаємо, що минулого тижня Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.