Теніс

Світоліна і Костюк встановили історичне досягнення для українок у рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 4 травня 2026, 09:15
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ

Дві найкращі українські тенісистки, Еліна Світоліна (10) і Марта Костюк (15) в оновленому 4 травня рейтингу WTA посідають місця серед 15 найкращих гравчинь світу.

Вперше в історії одразу дві представниці України одночасно потрапили до топ-15 жіночого тенісного табелю про ранги.

До сьогодні за роки незалежності лише Еліні Світоліній вдавалося триматися так високо в рейтингу. Найкращою її позицією була 3-тя у 2017 році.

Костюк досі не підіймалася вище 16 сходинки. Однак здобуття титулу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді дозволило 23-річній киянці дебютувати в топ-15.

Нагадаємо, що за свій тріумф Марта Костюк отримала найвищий гонорар у своїй кар'єрі.

