Українки отримали перших суперниць на турнірі WTA 1000 в Римі

Денис Іваненко — 4 травня 2026, 12:33
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ

Шість представниць України стартують на другому великому ґрунтовому турнірі серії WTA 1000, який з 4 по 16 травня відбудеться у Мадриді. Четверо наших тенісисток розпочнуть боротьбу з основної сітки.

Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань одеситка зустрінеться з переможницею матчу між двома кваліфаєрками.

Марта Костюк посіяна 23-ю й теж стартуватиме з другого кола. Там її суперницею стане сильніша в парі Кароліна Плішкова (130, Чехія) – Джессіка Бузас Манейро (51, Іспанія).

Даяна Ястремська (49) в першому колі зіграє проти "нейтральної" Анастасії Захарової (81), а Олександра Олійникова (70) зустрінеться з Петрою Марчинко (69, Хорватія).

Двоє українських тенісисток розпочнуть змагання з попереднього етапу. У півфіналі кваліфікації Дар'я Снігур (95) побореться з 21-річною володаркою вайлд-кард із Італії Самірою Де Стефано (257).

А першою суперницею Ангеліни Калініної (93) стане Каміла Осоріо (83, Колумбія).

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк здобула титул у Мадриді. Українка у фіналі турніру WTA 1000 здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

