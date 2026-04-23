Світоліна сенсаційно поступилася Бондар у другому колі турніру в Мадриді

Еліна Світоліна (7) несподівано програла угорці Анні Бондар (60) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Це був стартовий матч на змаганнях для українки.

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Початок першої партії не віщував Світоліній великих неприємностей. Українка спокійно тримала свою подачу й намагалася чіплятися на чужій. За рахунку 2:2 Еліна мала 5 брейк-пойнтів, які не змогла реалізувати, і, як це часто буває, після цього програла власний гейм, а згодом і сет.

У другій партії Бондар швидко зробила брейк. До закінчення зустрічі угорка втримала всі свої подачі й здобула перемогу.

В середині другого сету Еліна брала медичний тайм-аут через проблеми з лівою ногою.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не реалізувала всі 6 брейк-пойнтів. Її суперниця виконала 6 ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 2 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 23 квітня

Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:4

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна має по дві перемоги.

Торік у Мадриді Світоліна дійшла до півфіналу, 380 очок за який не зуміла зараз захистити. За тиждень Еліна опуститься з сьомої мінімум на дев'яту позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що 23 квітня ще п'ятеро українських тенісисток проводять матчі на турнірі в Мадриді.